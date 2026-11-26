Ćatović polomio nogu, može da mu propadne transfer u Barselonu
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 16:13
Katalonski velikan potvrdio da je mladi defanzivac operisan i da mu predstoje najmanje četiri meseca bolovanja posle preloma fibule leve noge
Značajno su opale šanse da Mirza Ćatović ostane u Barseloni i po završetku jednogodišnje pozajmice iz Štutgarta. Kako je potvrdio katalonski klub, 19-godišnji defanzivac je operisan posle preloma fibule leve noge i moraće da pauzira najmanje četiri meseca.
Momak rođen u Tutinu je prelom doživeo prošlog vikenda na utakmici B tima Barse protiv gradskog rivala B tima Espanjola u trećoj ligi Španije. Odmah je bilo jasno da ga čeka duga pauza.
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Ćatovića su Katalonci prepoznali kao velikog talenta još dok je igrao u omladinskoj ligi Nemačke, ali nisu bili spremni odmah da ga kupe od Švaba. Dogovorena je pozajmica, tokom koje mogu da plate Štutgartu obeštećenje od 3.500.000 evra.
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Nemački Bild sada navodi da je šansa da se taj transfer realizuje značajno opala, iako je Ćatović odigrao sasvim dobro ovih devet mečeva za B tim. Jednostavno, zakon tržišta na tom najvišem nivou je surov, pa čim jedan talentovan fudbaler ispadne iz rotacije, druga trojica su spremni da uskoče na njegovo mesto.
Podsetimo, Ćatović je ovih dana tema na Balkanu i iz drugog razloga, zato što je podneo zahtev za dobijanje pasoša Bosne i Hercegovine. Izvesno, iz razloga da bi mogao da nastupa za reprezentaciju te zemlje.
Zasad 19-godišnjak ima pravo da igra za Srbiju i Nemačku, a uprkos poziva našeg nacionalnog saveza Ćatović je nastupao za selekciju Pancera do 19 godina. To naravno ne znači da ne može da promeni odluku i boje, dokle god ne debituje za neki A tim. Ova teška povreda će svakako sve to da uspori...
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