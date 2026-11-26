Značajno su opale šanse da Mirza Ćatović ostane u Barseloni i po završetku jednogodišnje pozajmice iz Štutgarta. Kako je potvrdio katalonski klub, 19-godišnji defanzivac je operisan posle preloma fibule leve noge i moraće da pauzira najmanje četiri meseca.

Momak rođen u Tutinu je prelom doživeo prošlog vikenda na utakmici B tima Barse protiv gradskog rivala B tima Espanjola u trećoj ligi Španije. Odmah je bilo jasno da ga čeka duga pauza.