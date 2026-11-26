Pravljenje 'krtičnjaka', a od njega lopta ode u gol – Brunova genijalnost ili puka slučajnost?
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 16:21
Ima i onih koji se pitaju: treba li da važi? Pogodak svakako izaziva polemiku...
Nema čega nije bilo u Lisabonu na stadionu Žoze Alvalade, gde je na kraju utakmice na semaforu stajalo: Sporting – Mančester junajted 2:2. Od penala, preko komičnih i poništenih golova, pa do crvenog kartona. Ali, bilo je još nešto što na prvu golim okom nije bilo vidljivo, ili barem ne baš svakome.
Mančester junajted gubio je na poluvremenu, izborio je najstrožu kaznu odmah po povratku na teren. Bruno Fernandes namestio je loptu na belu tačku i zatresao mrežu, pa kroz dva minuta opet, samo iz igre. E, pre nego što je ušla u gol, imala je zanimljivu putanju, odskočila je i prevarila golmana Kajkija Pereiru.
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Ali, ne tek tako, ne sama od sebe.
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Nekih desetak sekundi pre drugog pogotka Bruno Fernandes se zaleteo ka Kajkiju Pereiri, pokušao je da mu oduzme loptu, međutim, nije uspeo. Ukočio je i napravio 'krtičnjaka'. Razrovao je teren prilikom zaustavljanja. Mančester junajted je oduzeo loptu rivalu, a Bruno Fernandes pogodio baš to mesto?!
Poslao je loptu taćno na tu tačku gde je prethodno raskopao teren i ona je dobila drugačiju putanju, podigla se više no što bi inače i preskočila čuvara mreže lisabonskog Sportinga. Jasno se vidi iz različitih ulova.
Pitanje se samo nameće: Brunova genijalnost ili puka slučajnost? Ima i onih koji se pitaju: treba li gol da važi? Pogodak svakako izaziva polemiku…
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