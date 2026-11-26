Nema čega nije bilo u Lisabonu na stadionu Žoze Alvalade, gde je na kraju utakmice na semaforu stajalo: Sporting – Mančester junajted 2:2. Od penala, preko komičnih i poništenih golova, pa do crvenog kartona. Ali, bilo je još nešto što na prvu golim okom nije bilo vidljivo, ili barem ne baš svakome.

Mančester junajted gubio je na poluvremenu, izborio je najstrožu kaznu odmah po povratku na teren. Bruno Fernandes namestio je loptu na belu tačku i zatresao mrežu, pa kroz dva minuta opet, samo iz igre. E, pre nego što je ušla u gol, imala je zanimljivu putanju, odskočila je i prevarila golmana Kajkija Pereiru.