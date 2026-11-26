Ako je verovati Grcima, Kevin Porter Džunior mogao je da se opari kao niko nikada na Starom kontinentu. Mnogobrojni grčki mediji pisali su da mu PAOK nudi dvogodišnji ugovor vredan 15.000.000 evra, i to ne samo sada - iako je generalno ta informacija izašla pre nego što je otišao na Floridu - nego još i tokom leta. Nije hteo da se vraća u Evropu po cenu propadanja karijere, to je zacrtao odavno i eto, pozvao ga je Orlando, čiji će trenutno biti prvi plejmejker.

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S obzirom da Džejlen Sags i nije baš kec, kao i da ima mnogo muka sa povredama, može KPJ da preuzme odgovornost i da donese mnogo toga ekipi koja se dosta muči. Imaju tek sedam pobeda i deset poraza, na relativno slabom Istoku, vreme je nešto da se promeni. Može Porter da bude ta promena, odličan je igrač, samo da glavom bude u košarci. To je njegovo glavno što mora da ga nosi, inače... Neće biti dobro. Kao onomad kada je u Klivlendu napravio haos, lomio svlačionicu i kada mu je zabranjen ulazak u dvoranu. Naravno, usput je i oteran.

Kevin Porter Džunior je prošle sezone u dresu Milvokija pokazao da i dalje ima šta da ponudi na najvišem nivou. Bio je jedan od najvažnijih igrača Baksa, a prosek mu je bio 17,4 poena, 5,2 skoka, 7,4 asistencije i 2,2 ukradene lopte. Uprkos tome, Milvoki je odlučio da se rastane sa njim neposredno pred početak nove sezone, pa je Amerikanac neočekivano ostao bez kluba.

Nije, međutim, imao nameru da zbog toga menja svoje planove i vrati se u Evropu. Porter je već nosio dres PAOK-a, a ponuda iz Soluna bila je izuzetno primamljiva, mada eto... Ipak, novac nije bio presudan. Njegova želja bila je da ostane u NBA ligi i sačeka novu priliku, čak i ako bi to značilo prihvatanje minimalnog ugovora.

Čekanje se na kraju isplatilo, a Orlando je dobio igrača koji bi, ukoliko bude na pravom nivou, mogao značajno da unapredi njegovu organizaciju igre.

Odgovornost je dobio, sada neka se pokaže.