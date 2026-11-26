Za to će im sutra biti potrebna pobeda protiv Kolumbije, koja ima „za dlaku“ bolju gol-razliku, koja ih drži na prvom mestu.

„Osećaj je fenomenalan. Napravili smo neke velike stvari, ali sada je vreme da se okrenemo budućim izazovima, pre svega utakmici sa Kolumbijom. Idemo da pobedimo, kao i u prethodnim mečevima. Biće teška i zahtevna utakmica, iako nam ne znači u smislu prolaza grupe, želimo da se izborimo za prvo mesto u grupi“, poručuje defanzivac Strahinja Baucal.

On i saigrači su defanzivno odradili sjajan posao do sada, jer Srbija još nije primila gol.

„Nije lako sačuvati mrežu, igrali smo sa izuzetnim protivnicima, ali ispoštovali smo zamisli stručnog štaba i disciplinovano odigrali defanzivno, tako da sam zadovoljan činjenicom da nismo primili gol u uvodnim utakmicama“, istakao je Baucal.

Ofanzivac IMT-a Tadija Cojić takođe želi da se još jednom pobedom zaokruži prva faza takmičenja.

„Utisci su sjajni, zadovoljan sam činjenicom da smo ostvarili dve pobede, ali ne želim da ostanemo na tome. Dodatna je motivacija to što imamo priliku da se borimo za prvo mesto. Želimo da obezbedimo što bolju poziciju u susret šesnaestini finala. Igramo kao tim, samo tako treba da nastavimo i možemo da napravimo velike stvari“, podvukao je Tadija Cojić.

Zbog neobičnog sistema takmičenja, Srbija neće odmah znati posle svog meča ko će joj biti protivnik u nokaut fazi, nego će saznati tek kada se odigraju sve utakmice grupnog dela.