Vesli Snajder prodao dres Serhija Ramosa za 65.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 15:32
Holanđanin prodaje maltene sve što je vredno
Novac je izgubio na privatnim poslovima, pogrešnim ulaganjima, a sad pokušava Vesli Snajder da vrati bar nešto. U bliskoj prošlosti se svesno odrekao suvenira iz bogate kolekcije kako bi popravio kućni budžet, pa je pre dva meseca prodao Srebrnu loptu sa Svetskog prvenstva 2010. za 19.000 evra, bronzanu mundijalsku medalju iz 2014. za 6.500 evra, loptu kojom je igran duel sa Brazilom na pomenutom turniru za 6.100 evra.
Unovčio je nekadašnji vezista i medalju za učešće na planetarnoj smotri pre 12 godina za oko 1.000 evra, a sad su na red došli dresovi. Prvi koji je prodao, i to za ogroman novac, jeste onaj koji je u finalu Mundijala 2010. u Južnoj Africi nosio Serhio Ramos.
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Kad je Španija prvi put postala prvak sveta, tako što je pogotkom Andresa Inijeste u Johanezburgu savladala upravo Holandiju (1:0), Snajder je razmenio dres sa Ramosom. I čuvao ga evo 16 godina.
A onda je Snajder, usled finansijskih problema nastalih tako što je oštećen prilikom ulaganja u nekretnine na teritoriji Turske, rešio da se odrekne pomenutog suvenira, stavio ga je na aukciju i taj dres – s obzirom na to da je retka privilegija među kolekcionarima – dostigao je veliku vrednost.
Kupac iz Brazila izdvojio je 65.126 evra da bi u sopstvenoj kolekciji imao dres koji je nekad nosio as Real Madrida, a u međuvremenu ga „čuvao“ Vesli Snajder.
Aukcija je sprovedena posredstvom specijalizovane platforme „MatchWornShirt“, gde se zaista nalaze vredne relikvije. Ramosov dres je autentičan jer je dugih rukava, ima obeležje FIFA, utisnut broj 15 na poleđini.
Zanimljivo, dres koji je u pomenutom finalu nosio Vesli Snajder vredi samo malo više od 5.000 evra.