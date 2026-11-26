MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Kad je Španija prvi put postala prvak sveta, tako što je pogotkom Andresa Inijeste u Johanezburgu savladala upravo Holandiju (1:0), Snajder je razmenio dres sa Ramosom. I čuvao ga evo 16 godina.

A onda je Snajder, usled finansijskih problema nastalih tako što je oštećen prilikom ulaganja u nekretnine na teritoriji Turske, rešio da se odrekne pomenutog suvenira, stavio ga je na aukciju i taj dres – s obzirom na to da je retka privilegija među kolekcionarima – dostigao je veliku vrednost.

Kupac iz Brazila izdvojio je 65.126 evra da bi u sopstvenoj kolekciji imao dres koji je nekad nosio as Real Madrida, a u međuvremenu ga „čuvao“ Vesli Snajder.

Aukcija je sprovedena posredstvom specijalizovane platforme „MatchWornShirt“, gde se zaista nalaze vredne relikvije. Ramosov dres je autentičan jer je dugih rukava, ima obeležje FIFA, utisnut broj 15 na poleđini.

Zanimljivo, dres koji je u pomenutom finalu nosio Vesli Snajder vredi samo malo više od 5.000 evra.