Osam godina čekamo na gol na meču Hamburga i Menhengladbaha

Te sezone su Dinosaurusi ispali iz Bundeslige i narednih sedam godina su proveli u Cvajti. Kako ih žreb nije spojio u Kupu Nemačke, tek su prošle sezone ponovo bili rivali. Tada su oba meča završena istim rezultatom – 0:0.

20.30: (2,35) Hamburger (3,60) Borusija Menhengladbah (2,90) – MOZZART RELAX

Pre nedelju dana Menhengladbah je odigrao 0:0 sa Paderbornom, što mu je bio treći vezani meč bez poraza. Pre toga je u prvenstvu savladao Štutgart sa 3:2, što mu je bila prva prvenstvena pobeda, a zatim je u kupu bio bolji od drugoligaša Karlsruea sa 2:0.

Hamburger je pak eliminisan iz tog takmičenja, bolji je bio Ajntraht Frankfurt sa 1:3. Isti rival je identičnim rezultatom savladao HSV i u Bundesligi četiri dana kasnije, a prethodno je i Paderborn bio bolji sa 0:1. HSV je dakle u seriji od tri poraza.

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BUNDESLIGA – 9. KOLO

Petak

20.30: (2,35) Hamburger (3,60) Borusija Menhengladbah (2,90) – MOZZART RELAX

Subota

15.30: (1,35) Borusija Dortmund (5,30) Elverzberg (7,25) – MOZZART RELAX

15.30: (8,00) Majnc (6,50) Bajern Mihnen (1,30) – MOZZART RELAX

15.30: (2,90) Paderborn (3,90) Ajntraht Frankfurt (2,20) – MOZZART RELAX

15.30: (1,45) RB Lajpcig (5,00) Augzburg (5,80) – MOZZART RELAX

18.30: (1,70) Štutgart (4,50) Verder (4,00) – MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (3,60) Keln (4,60) Bajer Leverkuzen (1,85) – MOZZART RELAX

17.30: (1,47) Frajburg (4,60) Union Berlin (6,00) – MOZZART RELAX

19.30: (1,60) Hofenhajm (4,30) Šalke (4,90) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama