U pamet se, igrači Zvezde... Dok je bilo discipline, bilo je i rezultata

Nakon 3:0 u prvom meču na Marakani na debiju Vladana Milojevića, Crvena zvezda je odigrala u revanšu na Malti 3:3. Istraumatizovani navijači Zvezde su čak i sa tih 3:3 bili zadovoljni prolazom dalje s obzirom na to čega su se sve nagledali prethodnih godina u Evropi. Ali, novi trener Vladan Milojević – nije.

I odmah je detektovao jedan od ključnih preduslova da bi se u Evropi izgledalo ozbiljno. „Moramo da igramo agresivno, ali to nije lako, jer se kod nas generalno igra komfornije, na balkanski način i to me izluđuje. Kad nemamo rezultat zategnuti smo, čim imamo - ide opuštanje. Nema šta da se lažemo, Varela je dobio sve vazdušne duele i to je nedopustivo. Voleo bih da imamo temperament i strast kao igrači Florijane koji grizu na 0:3“, rekao je Vladan Milojević nakon meča na Malti.

Crvena zvezda je vodila 3:0 u 76. minutu. Marko Gobeljić je dobio bespotreban crveni karton na sredini terena u 80. minutu na 3:1 i meč je završen 3:3. Iz tog meča je izvučen mnogo veći benefit nego što se tada mislilo.

Milojevićeva poruka je bila: Igrači Crvene zvezde ne smeju da prave gluposti. Kao što to rade danas, juče i u poslednje vreme.

Milojević je otac evropske Zvezde u poslednjoj deceniji. Sve dobro što je urađeno u tom periodu sadržalo je njegov trenerski potpis. Kada god njega nije bilo na klupi, u evropskim knjigama su pisani rezultatski neuspesi: Dejan Stanković u dva mandata, Miloš Milojević i Barak Bahar. Neuspešno radi i sada Albert Rijera jer preokret protiv Inter Eskaldesa iz Andore svakako ne ide u podebelu knjigu Zvezdinih istorijskih uspeha.

Jedna od prvih stvari na kojima je Vladan Milojević radio po dolasku u Zvezdu je bila disciplina. Samo godinu dana ranije, neviđena glupost Gelora Kange je koštala Zvezdu ispadanja od Ludogoreca. Nakon tog Gobeljićevog ’crvendaća’ na Malti, Zvezdi su se gluposti retko dešavale. U narednih šest mečeva protiv Irtiša, Sparte i Krasnodara – još dve. Nepotrebno igranje rukom Dušana Anđelkovića u revanšu protiv Kazahstanaca u 90. minutu za konačnih 1:1 mada je to bio dobar rezultat pred drugi meč--, dok je u revanšu protiv Krasnodara bio (sporan) penal Žuleta Stojkovića koji na kraju nije rezultatski koštao Zvezdu.

Milojević je uveo Zvezdu u Ligu Evrope i tamo u osam mečeva protiv BATE Borisova, Arsenala, Kelna i CSKA, njegova ekipa nije napravila nijedan crveni karton ili penal.

Sledećeg leta je Zvezda krenula u kvalifikacije za Ligu šampiona od prvog kola i disciplinovano ih prolazila jedno po jedno. Spartaks iz Letonije, Suduva iz Litvanije, Trnava iz Slovačke i na kraju Salcburg. Nijedan crveni, jedan penal penal, nijedan autogol... Zvezda rivalima nije poklanjala skoro ništa. Kad se igra disciplinovano i požrtvovano, onda i sreća pogleda kao u Salcburgu kada je preživela gol iz penala koji je skrivio Vujadin Savić...

Zaslužila je Zvezda tada istorijski plasman u Ligu šampiona i tamo se našla preko puta aždaja poput Liverpula, Pari Sen Žermena i Napolija. Osvojila je četiri boda iako je uglavnom bila inferiorna protiv daleko jačih timova. Ali ih je častila samo jednom. Tačnije, dva puta u jednoj utakmici. Protiv Liverpula na Enfildu su penale skrivili Ben i Stojković, a Borjan je odbranio Maneu dok je Salah bio precizan.

Sledećeg leta je Zvezda opet krenula istim putem od prvog kola kvalifikacija i opet bila disciplinovana. Crna mrlja je bio crveni karton Marka Gobeljića na Marakani protiv Suduve kada je teško povredio Slavickasa, a najveći problem isključenje Nemanje Milunovića u Kopenhagenu. Tačnije, drugi žuti u 54. minutu i prva situacija u kojoj je Milojevićeva Zvezda morala da strepi zbog nekog individualnog kiksa. Izdržala je i prošla dalje kroz čuvenu penal seriju. Protiv Jang Bojsa je Boaći skrivio penal u Švajcarskoj za 2:2, ali u revanšu Zvezda nije napravila nijednu glupost i opet je ušla u Ligu šampiona.

Tamo je protiv Bajerna i Totenhema bila nekonkurentna, ali opet nije čašćavala osim penala koji je Levandovski pretvorio u gol u ubedljivom trijumfu (6:0). Najveći i praktično jedini poklon u tom Milojevićevom mandatu je bio glup penal Žandera u Pireju koji je Zvezdi odneo treće mesto u grupi i evropsko proleće.

Kada se podvuče crta, za te dve i po godine i 44 evropske utakmice, Zvezda je skrivila devet penala i tri crvena kartona.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona kod Dejana Stankovića nije bilo toliko crvenih i penala, ali jeste kada je bilo najbitnije. U dvomeču Lige Evrope protiv Milana je Zvezda platila ceh dekoncentraciji. Pankov je u Beogradu upisao autogol, a Marko Gobeljić u Milanu sahranio Zvezdine nade napravljenim penalom i crvenim kartonom.

Sledeće sezone, Gelor Kanga je protiv Midtjilanda upisao autogol za poraz na Marakani, a u istom meču je Gobeljić u finišu dobio nepotreban crveni karton. Dobio je Gobeljić poslednju šansu u Bragi i skrivio glup penal iz kojeg je Braga povela. Nakon toga je praktično sklonjen iz tima. Kiskevi su se nastavili u dvomeču protiv Rendžersa. U Glazgovu je Srnić srušio Kenta i skrivio penal za vođstvo Policajaca u 11. minutu.

I sledećeg leta je Stankovićev tim u odsudnom meču davao poklone. Protiv Makabi Haife na Marakani je opet Srnić skrivio penal koji je Borjan skinuo, a Pavkov u 90. minutu autogolom zapečatio sudbinu Zvezde.

Stankovića je nasledio Miloš Milojević u Ligi Evrope, a na startu je poražen od Monaka u Beogradu golom iz penala koji je skrivio... Srnić. U Trabzonu je Kings Kangva isključen, a u Monaku je Milan Rodić upisao autogol.

Došao je Barak Bahar i vodio pola sezone Zvezdu. U Ligi šampiona na šest mečeva je osvojio bod. Protiv Jang Bojsa u Beogradu, pošto su Švajcarci pre toga poveli 2:1 golom iz penala koji je skrivio Điga. U Švajcarskoj je Kosta Nedeljković dao autogol, dok je protiv Sitija na Marakani još jedan penal skrivio Điga i Siti je rešio utakmicu.

Vratio se Milojević, a sa njim i disciplina. Zvezda u plej-ofu za Ligu šampiona nije ništa častila Bode Glimt, a u grupnoj fazi je na osam mečeva jedini poklon bio penal Drakušića protiv Intera u Milanu u 90. minutu za konačnih 0:4.

Prve naznake da ni Milojević ne može da zadrži čeličnu disciplinu su stigle u leto 2025. Seol je napravio glup crveni karton na Gibraltaru, a u revanšu na Marakani je Veljković skrivio penal koji je Mateus odbranio. Zvezda je rutinskiprošla, a već u sledećem kolu je Rodrigao isključen u revanšu protiv Leha. Preglupe gluposti za malo vremena, a ceh je plaćen na Marakani protiv Pafosa. Elšnik je skrivio penal iz kojeg su Kiprani poveli 2:0 i Zvezda se iz tog deficita nije izvukla...

U Ligi Evrope je Zvezda poklonila vođstvo Portu golom iz penala koji je skrivio Učena. I tu kreće festival grešaka nigerijskog štopera... Protiv FCSB-a je dobio crveni karton za manje od pola sata igre. Kasnije je na klupu opet došao Dejan Stanković i u četiri meča protiv Malmea, Selte i Lila nije bilo kardinalnih grešaka koje su koštale Zvezdu. Nije ih bilo ni ovog leta protiv Larnea i Makabija, ako se izuzme isključenje Abu Fanija kada je bilo sve gotovo.

Evidentno je da Zvezda nema onu disciplinu i stabilnost koju je imala u većini Milojevićevog mandata. Kako su godine prolazile, tako je evropskih poklona bilo sve više. Sa dolaskom Alberta Rijere, nervoza je eksplodirala. Sigurno i njegovim zaslugama, ali ni ambijent u klubu više nije kao nekad.

Zvezda se samoubila u Plzenju sa crvenim kartonom Bukarija i penalima Učene, Lukasena i Čama. U Luganu je penal za poraz skrivio Badžo, protiv Kopenhagena je autogol upisao Gaštarov, a crveni karton Gudelj. Nervoza je kulminirala frustrirajućim potezom Aleksandra Kataija sinoć protiv gostiju iz Andore.

Ovo što Zvezda sama sebi radi nije zabeleženo u poslednjih desetak godina. U svakom meču pod komandom Alberta Rijere se dešava neka glupost i protivniku se daje vetar u leđa. Sa takvom atmosferom i disciplinom, nema čemu mnogo da se nada.

To je davno trebalo da detektuju i rukovodioci na najvišim pozicijama i da rade nešto tim povodom, toga bi trebalo da bude svestan i aktuelni trener, a pre svih fudbaleri koji sve češće deluju kao da su popustili sa živcima i da ne znaju šta hoće.

Bez reda i discipline nema ni uspeha. Zvezdu je to naučila bliža istorija. Kod Vladana Milojevića je u prvom mandatu ta disciplina bila na najvišem nivou, pa su i rezultati bili najbolji. Kada je počela da popušta, slabiji su bili rezultati.