U pamet se, igrači Zvezde... Dok je bilo discipline, bilo je i rezultata

Vreme čitanja: 7min | pet. 06.11.26. | 12:15
Kada je Vladan Milojević zaveo red, dobre stvari su se dešavale
Bila je sredina jula 2017, a od Crvene zvezde se i nije mnogo očekivalo jer su još bila sveža sećanja na Sasuolo koji joj drži čas fudbala i promašuje. Tim skrpljen sa konca i konopca je krenuo u nešto što će u modernoj istoriji kluba ostati upamćeno kao zlatna era. Tada nije bilo bombastičnih inostranih pojačanja, višemilionskih ugovora, ’najboljih timova od Barija’, generacijskih talenata...
Ali, tada je jedan čovek na Marakanu doneo red, rad i disciplinu.
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Nakon 3:0 u prvom meču na Marakani na debiju Vladana Milojevića, Crvena zvezda je odigrala u revanšu na Malti 3:3. Istraumatizovani navijači Zvezde su čak i sa tih 3:3 bili zadovoljni prolazom dalje s obzirom na to čega su se sve nagledali prethodnih godina u Evropi. Ali, novi trener Vladan Milojević – nije.
I odmah je detektovao jedan od ključnih preduslova da bi se u Evropi izgledalo ozbiljno. „Moramo da igramo agresivno, ali to nije lako, jer se kod nas generalno igra komfornije, na balkanski način i to me izluđuje. Kad nemamo rezultat zategnuti smo, čim imamo - ide opuštanje. Nema šta da se lažemo, Varela je dobio sve vazdušne duele i to je nedopustivo. Voleo bih da imamo temperament i strast kao igrači Florijane koji grizu na 0:3“, rekao je Vladan Milojević nakon meča na Malti.
Crvena zvezda je vodila 3:0 u 76. minutu. Marko Gobeljić je dobio bespotreban crveni karton na sredini terena u 80. minutu na 3:1 i meč je završen 3:3. Iz tog meča je izvučen mnogo veći benefit nego što se tada mislilo.
Milojevićeva poruka je bila: Igrači Crvene zvezde ne smeju da prave gluposti. Kao što to rade danas, juče i u poslednje vreme.
Milojević je otac evropske Zvezde u poslednjoj deceniji. Sve dobro što je urađeno u tom periodu sadržalo je njegov trenerski potpis. Kada god njega nije bilo na klupi, u evropskim knjigama su pisani rezultatski neuspesi: Dejan Stanković u dva mandata, Miloš Milojević i Barak Bahar. Neuspešno radi i sada Albert Rijera jer preokret protiv Inter Eskaldesa iz Andore svakako ne ide u podebelu knjigu Zvezdinih istorijskih uspeha.
Jedna od prvih stvari na kojima je Vladan Milojević radio po dolasku u Zvezdu je bila disciplina. Samo godinu dana ranije, neviđena glupost Gelora Kange je koštala Zvezdu ispadanja od Ludogoreca. Nakon tog Gobeljićevog ’crvendaća’ na Malti, Zvezdi su se gluposti retko dešavale. U narednih šest mečeva protiv Irtiša, Sparte i Krasnodara – još dve. Nepotrebno igranje rukom Dušana Anđelkovića u revanšu protiv Kazahstanaca u 90. minutu za konačnih 1:1 mada je to bio dobar rezultat pred drugi meč--, dok je u revanšu protiv Krasnodara bio (sporan) penal Žuleta Stojkovića koji na kraju nije rezultatski koštao Zvezdu.
Milojević je uveo Zvezdu u Ligu Evrope i tamo u osam mečeva protiv BATE Borisova, Arsenala, Kelna i CSKA, njegova ekipa nije napravila nijedan crveni karton ili penal.
Sledećeg leta je Zvezda krenula u kvalifikacije za Ligu šampiona od prvog kola i disciplinovano ih prolazila jedno po jedno. Spartaks iz Letonije, Suduva iz Litvanije, Trnava iz Slovačke i na kraju Salcburg. Nijedan crveni, jedan penal penal, nijedan autogol... Zvezda rivalima nije poklanjala skoro ništa. Kad se igra disciplinovano i požrtvovano, onda i sreća pogleda kao u Salcburgu kada je preživela gol iz penala koji je skrivio Vujadin Savić...
Zaslužila je Zvezda tada istorijski plasman u Ligu šampiona i tamo se našla preko puta aždaja poput Liverpula, Pari Sen Žermena i Napolija. Osvojila je četiri boda iako je uglavnom bila inferiorna protiv daleko jačih timova. Ali ih je častila samo jednom. Tačnije, dva puta u jednoj utakmici. Protiv Liverpula na Enfildu su penale skrivili Ben i Stojković, a Borjan je odbranio Maneu dok je Salah bio precizan.
Sledećeg leta je Zvezda opet krenula istim putem od prvog kola kvalifikacija i opet bila disciplinovana. Crna mrlja je bio crveni karton Marka Gobeljića na Marakani protiv Suduve kada je teško povredio Slavickasa, a najveći problem isključenje Nemanje Milunovića u Kopenhagenu. Tačnije, drugi žuti u 54. minutu i prva situacija u kojoj je Milojevićeva Zvezda morala da strepi zbog nekog individualnog kiksa. Izdržala je i prošla dalje kroz čuvenu penal seriju. Protiv Jang Bojsa je Boaći skrivio penal u Švajcarskoj za 2:2, ali u revanšu Zvezda nije napravila nijednu glupost i opet je ušla u Ligu šampiona.
Tamo je protiv Bajerna i Totenhema bila nekonkurentna, ali opet nije čašćavala osim penala koji je Levandovski pretvorio u gol u ubedljivom trijumfu (6:0). Najveći i praktično jedini poklon u tom Milojevićevom mandatu je bio glup penal Žandera u Pireju koji je Zvezdi odneo treće mesto u grupi i evropsko proleće.
Kada se podvuče crta, za te dve i po godine i 44 evropske utakmice, Zvezda je skrivila devet penala i tri crvena kartona.
U kvalifikacijama za Ligu šampiona kod Dejana Stankovića nije bilo toliko crvenih i penala, ali jeste kada je bilo najbitnije. U dvomeču Lige Evrope protiv Milana je Zvezda platila ceh dekoncentraciji. Pankov je u Beogradu upisao autogol, a Marko Gobeljić u Milanu sahranio Zvezdine nade napravljenim penalom i crvenim kartonom.
Sledeće sezone, Gelor Kanga je protiv Midtjilanda upisao autogol za poraz na Marakani, a u istom meču je Gobeljić u finišu dobio nepotreban crveni karton. Dobio je Gobeljić poslednju šansu u Bragi i skrivio glup penal iz kojeg je Braga povela. Nakon toga je praktično sklonjen iz tima. Kiskevi su se nastavili u dvomeču protiv Rendžersa. U Glazgovu je Srnić srušio Kenta i skrivio penal za vođstvo Policajaca u 11. minutu.
I sledećeg leta je Stankovićev tim u odsudnom meču davao poklone. Protiv Makabi Haife na Marakani je opet Srnić skrivio penal koji je Borjan skinuo, a Pavkov u 90. minutu autogolom zapečatio sudbinu Zvezde.
Stankovića je nasledio Miloš Milojević u Ligi Evrope, a na startu je poražen od Monaka u Beogradu golom iz penala koji je skrivio... Srnić. U Trabzonu je Kings Kangva isključen, a u Monaku je Milan Rodić upisao autogol.
Došao je Barak Bahar i vodio pola sezone Zvezdu. U Ligi šampiona na šest mečeva je osvojio bod. Protiv Jang Bojsa u Beogradu, pošto su Švajcarci pre toga poveli 2:1 golom iz penala koji je skrivio Điga. U Švajcarskoj je Kosta Nedeljković dao autogol, dok je protiv Sitija na Marakani još jedan penal skrivio Điga i Siti je rešio utakmicu.
Vratio se Milojević, a sa njim i disciplina. Zvezda u plej-ofu za Ligu šampiona nije ništa častila Bode Glimt, a u grupnoj fazi je na osam mečeva jedini poklon bio penal Drakušića protiv Intera u Milanu u 90. minutu za konačnih 0:4.
Prve naznake da ni Milojević ne može da zadrži čeličnu disciplinu su stigle u leto 2025. Seol je napravio glup crveni karton na Gibraltaru, a u revanšu na Marakani je Veljković skrivio penal koji je Mateus odbranio. Zvezda je rutinskiprošla, a već u sledećem kolu je Rodrigao isključen u revanšu protiv Leha. Preglupe gluposti za malo vremena, a ceh je plaćen na Marakani protiv Pafosa. Elšnik je skrivio penal iz kojeg su Kiprani poveli 2:0 i Zvezda se iz tog deficita nije izvukla...
U Ligi Evrope je Zvezda poklonila vođstvo Portu golom iz penala koji je skrivio Učena. I tu kreće festival grešaka nigerijskog štopera... Protiv FCSB-a je dobio crveni karton za manje od pola sata igre. Kasnije je na klupu opet došao Dejan Stanković i u četiri meča protiv Malmea, Selte i Lila nije bilo kardinalnih grešaka koje su koštale Zvezdu. Nije ih bilo ni ovog leta protiv Larnea i Makabija, ako se izuzme isključenje Abu Fanija kada je bilo sve gotovo.
Evidentno je da Zvezda nema onu disciplinu i stabilnost koju je imala u većini Milojevićevog mandata. Kako su godine prolazile, tako je evropskih poklona bilo sve više. Sa dolaskom Alberta Rijere, nervoza je eksplodirala. Sigurno i njegovim zaslugama, ali ni ambijent u klubu više nije kao nekad.
Zvezda se samoubila u Plzenju sa crvenim kartonom Bukarija i penalima Učene, Lukasena i Čama. U Luganu je penal za poraz skrivio Badžo, protiv Kopenhagena je autogol upisao Gaštarov, a crveni karton Gudelj. Nervoza je kulminirala frustrirajućim potezom Aleksandra Kataija sinoć protiv gostiju iz Andore.
Ovo što Zvezda sama sebi radi nije zabeleženo u poslednjih desetak godina. U svakom meču pod komandom Alberta Rijere se dešava neka glupost i protivniku se daje vetar u leđa. Sa takvom atmosferom i disciplinom, nema čemu mnogo da se nada.
To je davno trebalo da detektuju i rukovodioci na najvišim pozicijama i da rade nešto tim povodom, toga bi trebalo da bude svestan i aktuelni trener, a pre svih fudbaleri koji sve češće deluju kao da su popustili sa živcima i da ne znaju šta hoće.
Bez reda i discipline nema ni uspeha. Zvezdu je to naučila bliža istorija. Kod Vladana Milojevića je u prvom mandatu ta disciplina bila na najvišem nivou, pa su i rezultati bili najbolji. Kada je počela da popušta, slabiji su bili rezultati.