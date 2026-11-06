Kevarijus Hejs se požalio na povredu
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 12:46
Partizan Mozzart Bet u velikom problemu pred meč sa Makabijem
Najavio je Đoan Penjaroja na konferenciji za medije da postoje ozbiljni problemi sa povredama u ekipi pred večerašnji okršaj sa Makabijem u Beogradskoj areni, ali trener crno-belih nije želeo javno o imenima. Mislilo se u prvom momentu da su u pitanju dobro poznati pehovi koji od ranije muče Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija, međutim, na dugačku listu povređenih uoči evropskog okršaja neplanirano se pridružio i Kevarijus Hejs!
Naime, pouzdani centar crno-belih požalio se na bolove dan posle utakmice sa Klužom u ABA ligi. Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, u pitanju je lakša povreda ramena, ali i takav zdravstveni problem zahteva obavezno mirovanje, pa je skoro sigurno da Hejsa nećemo videti večeras na parketu od 20.45 protiv izraelskog velikana.
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To u praksi znači da se španski stručnjak Đoan Penjaroja našao u izuzetno teškoj situaciji i ogromnim taktičkim problemima jer je u ključnom momentu ostao bez prve dve opcije na poziciji petice, pa će čitav, ogroman teret u borbi pod koševima večeras pasti na leđa iskusnog Žofrija Lovernja!
Podsetimo, Derek Vilis i Tonje Džekiri nalaze se na dobrom putu da se uskoro u potpunosti oporave. Američki krilni centar Vilis povredio se još na samom otvaranju sezone protiv Olimpije iz Milana i od tada je van tima uz obavezno nošenje ortopedske čizme, dok je snažnog Džekirija mučilo koleno. Prema najnovijim informacijama sa treninga crno-belih, obojica bi već naredne nedelje mogla konačno da se priključe punom trenažnom procesu i stave na raspolaganje stručnom štabu.