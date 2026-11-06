Kevarijus Hejs se požalio na povredu

Najavio je Đoan Penjaroja na konferenciji za medije da postoje ozbiljni problemi sa povredama u ekipi pred večerašnji okršaj sa Makabijem u Beogradskoj areni, ali trener crno-belih nije želeo javno o imenima. Mislilo se u prvom momentu da su u pitanju dobro poznati pehovi koji od ranije muče Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija, međutim, na dugačku listu povređenih uoči evropskog okršaja neplanirano se pridružio i Kevarijus Hejs!

Naime, pouzdani centar crno-belih požalio se na bolove dan posle utakmice sa Klužom u ABA ligi. Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, u pitanju je lakša povreda ramena, ali i takav zdravstveni problem zahteva obavezno mirovanje, pa je skoro sigurno da Hejsa nećemo videti večeras na parketu od 20.45 protiv izraelskog velikana.