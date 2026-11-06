Objavljene plate igrača Asvela: Krauder igra za samo 250.000, Peti Mils i Bolomboj imaju po 800.000

Međutim, iza te cifre krije se daleko zanimljivija priča. Parker je prvobitno trebalo da zarađuje više od 1.200.000 evra godišnje, čime bi postao jedan od najplaćenijih trenera u istoriji francuske košarke. Ipak, nakon što je Asvel tokom leta morao značajno da koriguje budžet, nekadašnji as San Antonija odlučio je da se odrekne ogromnog dela ugovorenih primanja.

Sam Parker je u razgovoru za Ekip otkrio da je pristao na petostruko manju platu, a razlog nije bio nimalo sebičan. Želeo je da klub zadrži najveći deo njegovog stručnog štaba, na čelu sa iskusnim Vensanom Koleom. Takva odluka omogućila je ostanak gotovo svih saradnika, dok je jedini izuzetak bio Gijom Soares, kom je bila namenjena uloga pomoćnika zaduženog za odbranu. Zanimljivo je da Parker, uprkos ogromnom smanjenju primanja, i dalje zarađuje više od bilo kog drugog trenera u francuskoj ligi.

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Ukupno za plate igrača Asvel izdvaja 7.880.000 evra godišnje. Najveći deo tog novca odlazi na dvojicu zvučnih novajlija. Džoel Bolomboj i Peti Mils zarađuju po 800.000 evra godišnje, što ih svrstava na deobu drugog mesta liste najplaćenijih košarkaša francuskog prvenstva. Ispred njih nalazi se samo Nadir Ifi iz Pariza koji igra za 1.000.000 evra po sezoni. Sledeći na Asvelovoj platnoj listi je Bot Gač sa 500.000 evra, dok Majls Kejl i Nejtan Sestina dobijaju po 450.000 evra.

Posebno je zanimljiv slučaj Džeja Kraudera, nekadašnjeg NBA veterana koji je tokom karijere nosio dresove brojnih američkih klubova. Uprkos bogatom iskustvu, njegova godišnja plata iznosi svega 250.000 evra, odnosno identična je Parkerovim primanjima. Podsetimo, Krauder je nekada zarađivao preko 10.000.000 dolara godišnje u periodu kada je nastupao za Milvoki Bakse.

Među finansijski najisplativijim igračima ističe se i Igo Beson. Francuski bek zarađuje 200.000 evra godišnje, a pritom je drugi najbolji strelac Asvela sa prosekom od 11,6 poena po utakmici, kao i drugi najkorisniji igrač ekipe sa prosečnim indeksom 12,5.