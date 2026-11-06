Sesk je Španiji napravio štopera za reprezentaciju

U konkurenciju su se vratili i oporavljeni čuvar mreže Barselone Đoan Garsija – pa sada Crvena furija ima četiri golmana na raspolaganju – kao i desni bek Pedro Poro koji jeste bio pozvan na prethodno okupljanje, ali je morao da otkaže usled povrede. Sličnu je sanirao i Pablo Barios koji se ustalio u prvih 11 Atletiko Madrida.

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Ramon, Roka i Barios su ušli na spisak između ostalog i zato što su se povredila trojica Barseloninih igrača, pa selektor ovoga puta ne računa na Erika Garsiju, Rodrija i Danija Olma. Tu nisu ni Đosep Martines, golman Intera, Liverpulovo krilo Viktor Munjos, kao i Realov džoker u napadu Karlos Espi, koji su bili tu pre mesec i po dana, ali je status zadržao Espanjolov špic, Roberto Fernandes.

Zanimljivo, u reprezentaciju se vratio Sosijedadov krilni napadač Ander Barenećea, koji u poslednje vreme igra sve bolje.

Španci su inače u seriji od 42 utakmice bez poraza, poslednjih 11 su dobili, prethodna četiri trijumfa osigurala su im plasman u četvrtfinale Lige nacija i u tom smislu sada je samo potrebno održavati radnu temperaturu tokom mečeva u Pragu sa Češkom narednog četvrtka i tri dana kasnije protiv Engleske na Metropolitanu.

Spisak reprezentacije Španije

Golmani: Unai Simon (Bilbao), David Raja (Arsenal), Đoan Garsija (Barselona), Alvaro Valjes (Betis);

Defanzivci: Pedro Poro (Totenhem), Pau Kubarsi (Barselona), Emerik Laport (Bilbao), Mark Pubilj (Atletiko), Din Hojsen (Real), Mark Kukurelja (Real), Alehandro Grimaldo (Atletiko), Jakuba Ramon (Komo);

Vezisti: Martin Subimendi (Arsenal), Pedri (Barselona), Fabijan Ruis (PSŽ), Mikel Merino (Arsenal), Aleks Baena (Atletiko), Fermin Lopes (Barselona), Pablo Barios (Atletiko), Mark Roka (Betis);

Napadači: Niko Vilijams (Bilbao), Jeremi Pino (Kristal Palas), Mikel Ojarsabal (Sosijedad), Feran Tores (PSŽ), Roberto Fernandes (Espanjol), Dani Olmo (Barselona), Lamin Jamal (Barselona) i Ander Barenećea (Sosijedad).