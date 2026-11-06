Ostoja Mijailović privatnom firmom garantuje 50.000.000 evra za Partizanovu franšizu

Međutim, poslednje vesti sigurno će obradovati navijače Partizana. Ako se, naravno, ispostave tačnim. Naime, Sport Klubu je potvrđeno da će privatna firma Ostoje Mijailovića garantovati novac potreban za dobijanje statusa franšize.

Reč je o kompaniji OMR grupa koja bi trebalo da položi 50 miliona evra. Naravno, Partizan neće taj novac morati da isplati odjednom, već u ratama.

Na krilima priče o franšizi i dugogodišnjem projektu Ostoja Mijailović je dobio povernje članova Skupštine Partizana i novi mandat na mesto predsednika.

Sredinom prošlog meseca specijalizovani španski sajt Encestando pisao je da će franšize postati Valensija, Pariz, Dubai i solunski PAOK. Ipak, Mozzart Sport je ubrzo došao do nezvaničnih saznanja, Evroliga je suvlasnicima (Efes, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern Minhen, Fenerbahče, Asvel, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Žalgiris i moskovski CSKA) predstavila svoj predlog pet glavnih kandidata. Na listi se nije našao PAOK, ali jesu Valensija, Pariz i Dubai, zajedno sa Hapoel Tel Avivom i Maksima Romom (čitaj: tim u kojem nije Luka Dončić) koja je iskočila mimo svih dosadašnjih najava.