Igrači oko njega hvatali su se za glavu, očigledno pod utiskom krika koji je 21-godišnji Francuz ispustio.

Pre nego što se povredio, Due je u 32. minutu iskoristio asistenciju Ašrafa Hakimija da pogodi za 2:1. Izjednačenje gostima iz Pariza doneo je novopečeni reprezentativac Francuske Seni Majulu samo minut ranije iz penala dosuđenog zbog igranja rukom, dok je Nica povela u 8. minutu preko Mohameda Amure.

Dezire Due je od početka sezone propustio samo dve utakmice i uglavnom je bio starter u timu dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope. U 15 nastupa dao je šest golova i imao četiri asistencije. Ukoliko se ispostavi da je u pitanju zaista kidanje ligamenta kolena, kao što je prva informacija u francuskim medijima, mladog napadača čeka višemesečna pauza i za njega je, verovatno, sezona završena.

Podsetimo, nedavno je PSŽ ostao do kraja sezone bez Hviče Kvarachelije zbog pokidanog ligamenta kolena. Mogla bi to da budu dva veoma ozbiljna udarca za Luisa Enrikea.

Što se utakmice tiče, Parižani su uspeli na vreme da preokrenu protiv zahuktale Nice, koja je iza sebe imala tri uzastopne pobede. Od povrede Duea kao da su igrači oba tima igrali u grču. Sve do 85. minuta, kada je Feran Tores konačno prekinuo lični golgeterski post koji je trajao od derbija sa Olimpikom iz Marselja, igranog pre dva meseca, 20. septembra. U petom minutu nadoknade iskusni Ali Abdi je upisao svoj prvenac ove sezone, ali nije bilo više vremena za igrače Nice da spreče 12. uzastopnu pobedu Pari Sen Žermena u svim takmičenjima.

FRANCUSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Troa – Avr 3:1 (1:1)

/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/

Subota

Nica - PSŽ 2:3 (1:2)

/Amura 8, Abdi 90+5 - Majulu 31p, Due 32, Tores 85/

20.45: (2,25) Strazbur (3,40) Brest (3,00) MOZZART RELAX

20.45: (1,40) Monako (4,60) Oser (7,00) MOZZART RELAX

20.45: (2,25) Lil (3,15) Lion (3,20) MOZZART RELAX

20.45: (2,15) Lans (3,45) Tuluz (3,15) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (1,33) Pariz (4,90) Anže (8,00) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Lorijan (3,30) Ren (2,45) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama