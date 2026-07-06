Otac mu je Srbin, igra desnog beka i sada potpisuje za Lil
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 13:44
Lun Srdanović stiže među Dečake
Dijaspora je i dalje nedovoljno iskorišćen, pa i nedovoljno istražen rezervoar fudbalera za reprezentaciju Srbije. Veljko Paunović je najavio da će mnogo veći fokus baciti na igrače koji stasavaju sa one strane granice, pa možda i iskopa nekog dragulja. Uostalom, Hrvatima gotovo nijedan dečak rođen u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj ne promakne...
Jedan momak koji ima korene koji ga vežu za Srbiju upravo je postao novi fudbaler Lila. U pitanju je Lun Srdanović, ima 19 godina i do sada je bio član Serveta. I što je najbitnije, pokriva poziciju – desnog beka. Tamo gde su Orlovi tanki kao papir. U teoriji bi trebalo da mirno spavamo, zbog Koste Nedeljkovića i Ognjena Mimovića, ali u praksi i jedan i drugi kubure sa minutažom u klubovima...
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Srdanoviću je otac Srbin, tako da ima sponu sa našom zemljom.
„Da, tačno je da je moj otac iz Srbije. Mnogo puta sam tokom odmora bio u Srbiji, gde sam provodio vreme sa rođacima”, izjavio je Srdanović prošle godine.
Istina, on je do sada nosio dres mlađih kategorija reprezentacije Švajcarske, ali koliko je samo momaka koji su promenili državljanstvo kada su došli do A tima...
Napravio je Srdanović veliki iskorak u karijeri, iz Serveta prešao u Lil, u jednu od najjačih liga Evrope. Valjalo bi da u Fudbalskom savezu Srbije to notiraju.