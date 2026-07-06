Otac mu je Srbin, igra desnog beka i sada potpisuje za Lil

Dijaspora je i dalje nedovoljno iskorišćen, pa i nedovoljno istražen rezervoar fudbalera za reprezentaciju Srbije. Veljko Paunović je najavio da će mnogo veći fokus baciti na igrače koji stasavaju sa one strane granice, pa možda i iskopa nekog dragulja. Uostalom, Hrvatima gotovo nijedan dečak rođen u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj ne promakne...

Jedan momak koji ima korene koji ga vežu za Srbiju upravo je postao novi fudbaler Lila. U pitanju je Lun Srdanović, ima 19 godina i do sada je bio član Serveta. I što je najbitnije, pokriva poziciju – desnog beka. Tamo gde su Orlovi tanki kao papir. U teoriji bi trebalo da mirno spavamo, zbog Koste Nedeljkovića i Ognjena Mimovića, ali u praksi i jedan i drugi kubure sa minutažom u klubovima...