Povreda prošlost, Milenković već igrao za Forest

Komandant odbrane reprezentacije Srbije Nikola Milenković nije bio tu za Ligu nacija zbog povrede koju je zadobio nedelju dana pre okupljanja, ali se oporavio i vraća se na teren.

Kako javljaju britanski mediji, Notingem Forest je odigrao za vikend prijateljsu utakmicu sa Svonsijem iza zatvorenih vrata i pobedio sa 2:0 golovima Džejmsa Mekatija i Lijama Delapa. A Milenković je odigrao jedno poluvreme.