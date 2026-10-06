Povreda prošlost, Milenković već igrao za Forest
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Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 10:44
Srbin na terenu 45 minuta u prijateljskom meču sa Svonsijem
Komandant odbrane reprezentacije Srbije Nikola Milenković nije bio tu za Ligu nacija zbog povrede koju je zadobio nedelju dana pre okupljanja, ali se oporavio i vraća se na teren.
Kako javljaju britanski mediji, Notingem Forest je odigrao za vikend prijateljsu utakmicu sa Svonsijem iza zatvorenih vrata i pobedio sa 2:0 golovima Džejmsa Mekatija i Lijama Delapa. A Milenković je odigrao jedno poluvreme.
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Srpskog defanzivca mučila je povreda zadnje lože, zbog koje je bio van terena od 5. septembra. Propustio je dve utakmice Premijer lige, kao i četiri reprezentacije Srbije u Ligi nacija. Milenković se oporavio i biće u konkurenciji za tim protiv Kristal Palasa predstojećeg vikenda.
Nedostajao je Milenković reprezentaciji Srbije, smenjivali su se igrači na poziciji centralnog defanzivca u formaciji sa trojicom štopera, ali niko nije ostavio naročito dobar utisak na tom mestu. Fudbaler Foresta je odigrao 72 utakmice u dresu Orlova, a u poslednje četiri godine za Srbiju nije igrao jedino kada je imao kartone.