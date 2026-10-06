Nove informacije sa sastanka Evrolige: Ponuda NBA nije dobra za večite

Ovo, takođe znači da bi se projekat Evrolige o proširenju sa 24 tima odložio, kao i to da ne bi bilo ništa od potencijalnih franšiza.

Gazeta navodi da prema njenim izvorima ponuda može da bude validna samo ukoliko vlasnici elitnog evropskog takmičenja ostanu nepromenjeni (da ih ostane 13), dok bi svaka promena u vlasničkoj strukturi praktično oborila potencijalni dogovor sa najjačom ligom na svetu.

Treba napomenuti da su vlasnici Evrolige u ovom momentu milanska Olimpija, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Anadolu Efes, Panatianikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern Minhen, Asvel, Baskonija, Žalgiris i suspendovani CSKA.

Zahtev za nove franšize Evroligi je podnelo 11 klubova, a to su: Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Dubai, Hapoel Tel Aviv, London Lajons, Napoli, PAOK, Pariz, Roma Maksima, Valensija i Virtus Bolonja. Prema prvobitnom planu predviđeno je da se od ovih 11 ekipa bira osam novih franšiza, kao i to da se od naredne sezone igra format sa 24 ekipe.

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S druge strane, deluje da NBA gotovo sigurno ne vidi srpske klubove među potencijalnim učesnicima takmičenja koje bi oni organizovali, pošto je odranije poznato da su gradovi u kojima najjača liga sveta želi svoje timove Milano, Rim, Berlin, Barselona, London, Mančester, Pariz, Lion, Berlin, Minhen, Istanbul i Atina. Takođe, ono na čemu insistira NBA jeste da se i elitni fudbalski klubovi pridruže njihovom evropskom projektu, pa tako italijanski mediji navodi da da je zamenik komesara Mark Tejtum obavio razgovore sa Pari Sen Žermenom, Barselonom, Realom, Bajernom i Milanom. Ono što se takođe navodi jeste da NBA nastavlja svoj projekat nezavisno od odluke vlasnika Evrolige na kojima je danas pritisak odluke.

Iz ovoga što je Gazeta pustila u etar deluje da bi eventualni dogovor vlasnika Evrolige i NBA karavana mogao da bude štetan, čak poguban po beogradske večite rivale. Međutim, u protekla 24 sata razne informacije sa svih krajeva Evrope napravile su totalnu kakofoniju. Šta je tačno i relevantno, znaće se onda kada se vlasnici elitnog evropskog takmičenja sa jezera Komo (na kojem sastanče) i zvanično oglase.