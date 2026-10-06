Dončić posle povratničke utakmice: Srećan sam; košarka mi jedna od najvažnijih stvari
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 10:44
"Pokazali smo da možemo da igramo jako dobro, posebno kada je reč o tranziciji iz odbrane u napad. Međutim, osećam da imamo još mnogo prostora za napredak"
Traju pripremne utakmice u NBA ligi, a svi su sa nestrpljenjem čekali okršaj Sakramento Kingsa i Los Anđeles Lejkersa, kako bi posle višemesečne pauze videli Luku Dončića.
Franšiza iz Grada anđela slavila je sa 103:127, dok je slovenački as za 16 minuta na parketu upisao 21 poen, dva skoka i tri asistencije. Dončić je na konferenciji za medije posle utakmice bio vidno raspoložen, a kako i ne bi kada se vratio na parket posle neigranja od kraja aprila.
"Osećam se sjajno. Košarka je jedna od najboljih stvari u mom životu i mnogo mi je nedostajala. Bilo je to nekih pet ili šest meseci. Vratiti se nazad u igru, takmičiti se je sve jako zabavno za mene i jako sam srećan zbog povratka", bile su uvodne reči Luke Dončića na konferenciji za medije posle utakmice.
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Bek Lejkersa je zbog oporavka propustio reprezentativne obaveze i to sve u cilju da se adekvatno spremi za nadolazeću sezonu.
"Nisam mnogo toga promenio. Verovatno sam malo odmorio. Nisam igrao za nacionalni tim i tako da je to bila razlika tokom leta".
Kratko je prokomentarisao i to što su njegovi saigrači letos bili gosti u Ljubljani.
"Mislim da se cela ekipa dobro zabavila".
Ono što Dončić nije želeo da ističe jeste individualni učinak, već je stavio tim na prvo mesto.
"Ne radi se samo o meni, već o tome kako se tim oseća dok igra zajedno. Pokazali smo da možemo da igramo jako dobro, posebno kada je reč o tranziciji iz odbrane u napad. Međutim, osećam da imamo još mnogo prostora za napredak. Zaista sam srećan što sam deo ovog tima", rekao je slovenački reprezentativac.
Los Anđeles Lejkersi narednu utakmicu igraju protiv Golden Stejt Voriorsa noćas od 4.00, dok protiv istog rivala u istom terminu 22. oktobra otvaraju NBA sezonu.