Dončić posle povratničke utakmice: Srećan sam; košarka mi jedna od najvažnijih stvari

Traju pripremne utakmice u NBA ligi, a svi su sa nestrpljenjem čekali okršaj Sakramento Kingsa i Los Anđeles Lejkersa, kako bi posle višemesečne pauze videli Luku Dončića.

Franšiza iz Grada anđela slavila je sa 103:127, dok je slovenački as za 16 minuta na parketu upisao 21 poen, dva skoka i tri asistencije. Dončić je na konferenciji za medije posle utakmice bio vidno raspoložen, a kako i ne bi kada se vratio na parket posle neigranja od kraja aprila.

"Osećam se sjajno. Košarka je jedna od najboljih stvari u mom životu i mnogo mi je nedostajala. Bilo je to nekih pet ili šest meseci. Vratiti se nazad u igru, takmičiti se je sve jako zabavno za mene i jako sam srećan zbog povratka", bile su uvodne reči Luke Dončića na konferenciji za medije posle utakmice.