Novak: Peking i ja? Ima neka tajna veza

I uz to, napravio bi skok na osmo mesto, čime bi pretekao protivnika u finalu, Australijanca Aleksa de Minora , protiv kog u pobedama vodi sa 3:1. U slučaju trijumfa, Novak bi na novoj ATP listi imao 3.480 poena, dok bi De Minor imao 3.430.

Novak Đoković jednim udarcem danas u Pekingu može da pogodi nekoliko meta - osvoji prvu titulu u sezoni i načini skok nazad u Top 10 na ATP listi. Osvoji li pehar, podebljaće sopstveni rekord kao najstariji šampion nekog od ATP turnira, jer kada je prošle godine slavio u Atini imao je 38 godina i deset meseci.

Đoković je nepobediv u Pekingu. Ima fascinantan skor od 33-0 i ovo mu je sedmo finale tamo. Reklo bi se da ima odličnu šansu i za sedmu titulu i ukupno 102. u karijeri, dok će teniser iz Sidneja pokušati da dođe do 12. trofeja i drugog u sezoni, pošto je bio najbolji u februaru u Roterdamu. Igrao je još u finalu u Hertogenbošu gde je izgubio od Poljaka Kamila Majhšaka. Đoković je ovih dana uspeo da obori rekord Rafaela Nadala po najboljem startu na nekom od turnira u Open eri. Taj rekord je sada 33-0, a osvajanjem pehara, može i da ga poveća. 13.05: (1,55) Đoković (2,45) De Minor Takođe, Novak je plasmanom u finale Pekinga, oborio još jedan rekord, koji je bio u vlasništvu Rodžera Federera. Sa 39 godina i četiri meseca, Đoković je postao najstariji finalista turnira Serije ATP 500. Federer je imao 38 godina i dva meseca kada je igrao za titulu u Bazelu 2019. Nema šta, Novak je protekle nedelje u Kini pokazao da i dalje ima taj poseban žar i da je u stanju da se nosi sa najboljim svetskim igračima. Posebno imponuju njegove pobede protiv Aleksandera Zvereva i Danila Medvedeva i činjenica da je bio u stanju da prebrodi broja iskušenja u tim duelima i stigne do trijumfa.

Posle niza zdravstvenih problema koje je imao u poslednje vreme, čini se da mu je to dalo novu snagu u povratak u sam vrh, ali i to da će uspeti da ostvari cilj, da zaigra na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

"Iskreno, sve dok igram, ne vidim da sam daleko od tog cilja, jer kada sam zdrav, pokazao sam svih ovih godina da sam u stanju da pobeđujem najbolje na svetu. Tako nešto sam demonstrirao i ove nedelje. Nisam zabrinut za svoju igru i mentalno stanje, moja jedina briga tiče se zdravstvenih problema čiji uzrok pokušavam da otkrijem. Jednom kada se to potpuno reši, nadam se uskoro, ne vidim nikakav problem da učestvujem u Los Anđelesu", poručio je Novak u Pekingu. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Kada je reč o pobedi protiv Medvedeva u meču koji praktično nije završen, jer je Rus diskvalifikovan u drugom setu na 7:5, 5:3 pošto je lopticom pogodio u glavu jednog navijača na tribini, Novak kaže da nije video šta se dogodilo.

"Kraj meča je bio šokantan. Nisam video šta se desilo. Kada sam pogodio završni udarac u poenu, okrenuo sa se i krenuo da uzmem peškir. Videli ste šta se dešavalo. Bio je to neko ko se nije osećao dobro i ko je bio povređen. Ne znam stepen povrede, nadam se da nije ništa ozbiljno. Žao mi je Danila jer znam kako se oseća. Na US Openu 2020 i ja sam diskvalifikovan iz sličnih razloga. Užasno je jer sam siguran da Danil nije imao nameru da ga pogodi, ali takve stvari se dešavaju", kaže Novak. Bez obzira na trijumf, bivši broj jedan svetskog tenisa kaže da mu nije bilo lako u meču sa starim rivalom.

"Bio sam na tri poena od pobede. Reći će neko da sam mogao da završim meč, ali imajući u vidu broj brejk lopti sa kojim sam se suočio, nisam siguran da bih lako osvojio taj servis gem. Bez obzira, to su bila dva najduža seta koja sam imao prethodnih godina. Uvek je teška bitka sa Danilom. Znao sam to i pre meča, imajući u vidu njegov nivo igre prethodnih nedelja, trebalo je da uložim mnogo energije i truda za pobedu. U nekim situacijama, imao sam sreće da promaši neke lake udarce kada je imao brejk loptu. Njegov racio iskorišćenih šansi nije bio dobar. Nisam imao previše lakih poena, morao sam mnogo da se borim za svaki. Bilo je momenata kada sam se molio za malo predaha između poena, bilo je iscrpljujuće. Bilo je teško završiti meč i drago mi je da sam ušao u još jedno finale u Pekingu", priznao je Đoković.

Ništa manje teško neće mu biti ni protiv žilavog i upornog Australijanca, Novak je svestan da će fizički to biti vrlo zahtevan susret. Nikad se nisu sastajali u finalu, Novak ima tri pobede uzastopno, a prošli put su igrali u osmini finala Vimbldona prošle godine kada je slavio sa 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

"Očekujem mnogo trčanja. To nije ništa lakše, to je sigurno. Očekujem još jednu bitku, još jedan fizički težak meč gde verovatno opet neću imati mnogo lakih poena. Zato sam koncentrisan na oporavak i to da što svežiji izađem i odigram najbolje što mogu", dodao je Novak.