Vlahović počeo sa treninzima u Bešiktašu, biće spreman za Kodžaeli

Podsetimo, Vlahović se našao na spisku Veljka Paunovića za mečeve u Ligi nacija, ali je neposredno pred okupljanje otkazao učešće zbog povrede lista.

“Vlahović me kontaktirao posle utakmice, osetio je nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru. Oni su uradili sve što je potrebno, dobili smo izveštaj. To je ono što je do nas, mi ne možemo da utičemo na povrede“, rekao je Paunović.

Očigledno je da je prošlo dovoljno vremena da Vlahović zaleči povredu i da se stavi klubu na raspolaganje. Od dolaska u Tursku, Vlahović je za istanbulske crno-bele odigrao sedam utakmica u svim takmičenjima i postigao pet golova, a propustio je samo jedan meč zbog suspenzije.

Bešiktaš se u turskom šampionatu nalazi na trećem mestu sa bodom manje od vodećih Ameda i Galatasaraja, a u nedelju ga očekuje meč na domaćem terenu protiv Kodžaelija koji ima isti broj bodova.