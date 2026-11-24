Očekivalo se možda da pauza bude duža, međutim Jorgos Barcokas dobio je dobre vesti. Trebalo bi da bude sto odsto spreman za duel u sredu protiv Hapoela iz Tel Aviva, što je potvrdio i grčki stručnjak. "Mislim da će biti na raspolaganju. U dobrom je stanju. Juče smo, posle nedeljne utakmice, imali samo individualne treninge. Nikola je radio individualno i još nije učestvovao u igri pet na pet, ali mislim da je generalno zdrav" , kaže Barcokas .

Zbog velikih problema u igračkom kadru, posebno na bekovskim pozicijama, Olimpijakos mora da izađe na tržište. Ipak, kako kaže šef stručnog štaba, klub je trenutno daleko od pronalaska odgovarajućeg rešenja.

"Deluje da smo još daleko od pojačanja. To je realnije nego da kažem da smo blizu. Kucamo na mnoga vrata, ali nije lako. Klubovi ne žele da se odreknu svojih dobrih igrača. Videćemo šta će se dogoditi", jasan je Grk.

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Priča se o raznim igračima, kako to već ide na društvenim mrežama i po medijima, pa se oglasio i na tu temu, usput i našalio.

"Srećom, nemamo vremena ni za kafu. Posle četiri utakmice imali smo jedan slobodan dan, a nakon treninga ne izlazim iz kuće. Nemam vremena. Nisam ni na društvenim mrežama, tako da nema prostora za sve te priče", zaključio je uz osmeh.

Olimpijakos je uz Valensiju trenutno najbolji tim Evrolige, pošto grčki velikan i španska ekipa imaju skor 10-3. Njihov naredni rival, Hapoel iz Tel Aviva, trenutno je na desetom mestu sa skorom 7-6.