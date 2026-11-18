Geri Kardinale i njegovi saradnici već su razgovarali sa upravom Real Madrida, kao i sa agencijom „Roc Nation” – koja zastupa Endrika i sa kojom imaju sporazum o prioritetnoj saradnji. Naime, Bret Jormark, izvršni direktor kompanije „Milan Sports & Entertainment”, brat je blizanac Majkla Jormarka, predsednika i izvršnog direktora agencije „Roc Nation Sports International”. Dakle, veza je prilično jaka.

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Italijanski velikan sprema ponudu koju će poslati na Bernabeu u narednim danima. Reč je o sumi od 70.000.000 evra, koja će biti predočea najverovatnije po modelu 60.000.000 fiksno i 10.000.000 u potencijalnim bonusima. Endrikova plata u Madridu iznosi 3.000.000 evra neto, a Milan bi bio spreman da je pojača.

Blankosi su dugo nisu ni razmatrali mogućnost da prodaju Endrika, ali trenutno im se vizura menja. Ipak, insistiraju na dvema klauzulama. Jednoj povratnoj po kojoj bi u narednih godinu dana ili dve, mogli da ga vrate za 85.00.000 evra i drugoj koja bi podrazumevala mogućnost da se izjednači eventalna ponuda nekog drugog kluba, sve u cilju da Endrik sutra ne završi u redovima Barselone ili nekog drugog, evropskog moćnika.

Tu je još jedan, nezanemarljiv detalj. Murinjo još nije aminovao odlazak Brazilca, mada smo videli šta se dogodilo i kako ga tretira nakon što je letos vrištao da Endrik mora da ostane.

Milanu je, iako je letos potrošio 74.000.000 evra na Gonzala Ramosa, neophodan špic već u januaru. Zagrejani su Rosoneri prilično i za Nikola Tresoldija iz klub Briža, raspucanog Italijana s nemačkim pasošem koji želi na San Siro. Briž je postavio cenu na 60.000.000 evra, mada se Milan poslednjih godina dva puta opekao dovodeći igrače belgijskog kluba za veliki novaca - Šarla de Ketelarea i Ardona Jašarija.