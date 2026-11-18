Milan krenuo po Endrika: Ne zanima ga pozajmica, spremna ponuda od 70.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 11:01
Rosoneri žele špica već u januaru
Poigrao se Real Madrid letos sa Endrikom. Umesto da Brazilac završi u Romi gde bi mogao standardno da igra, Žoze Murinjo je stavio veto na odlazak, a onda uskratio mladom napadaču minutažu. Sve skupa, Endrik je u sezoni 2026/27 na terenu proveo svega 141 minut raspodeljen na sedam nastupa. Otuda, nove pirče o odlasku 20-godišnjaka iz Madrida.
Kako javlja brazilski TNT Sports, Milan je ozbiljno zagrizao i već se dao u akciju. Blankosi bi ga možda i pustili na pozajmicu, ali Rosonere zanima isključivo permanentni transfer.
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Geri Kardinale i njegovi saradnici već su razgovarali sa upravom Real Madrida, kao i sa agencijom „Roc Nation” – koja zastupa Endrika i sa kojom imaju sporazum o prioritetnoj saradnji. Naime, Bret Jormark, izvršni direktor kompanije „Milan Sports & Entertainment”, brat je blizanac Majkla Jormarka, predsednika i izvršnog direktora agencije „Roc Nation Sports International”. Dakle, veza je prilično jaka.
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Italijanski velikan sprema ponudu koju će poslati na Bernabeu u narednim danima. Reč je o sumi od 70.000.000 evra, koja će biti predočea najverovatnije po modelu 60.000.000 fiksno i 10.000.000 u potencijalnim bonusima. Endrikova plata u Madridu iznosi 3.000.000 evra neto, a Milan bi bio spreman da je pojača.
Blankosi su dugo nisu ni razmatrali mogućnost da prodaju Endrika, ali trenutno im se vizura menja. Ipak, insistiraju na dvema klauzulama. Jednoj povratnoj po kojoj bi u narednih godinu dana ili dve, mogli da ga vrate za 85.00.000 evra i drugoj koja bi podrazumevala mogućnost da se izjednači eventalna ponuda nekog drugog kluba, sve u cilju da Endrik sutra ne završi u redovima Barselone ili nekog drugog, evropskog moćnika.
Tu je još jedan, nezanemarljiv detalj. Murinjo još nije aminovao odlazak Brazilca, mada smo videli šta se dogodilo i kako ga tretira nakon što je letos vrištao da Endrik mora da ostane.
Milanu je, iako je letos potrošio 74.000.000 evra na Gonzala Ramosa, neophodan špic već u januaru. Zagrejani su Rosoneri prilično i za Nikola Tresoldija iz klub Briža, raspucanog Italijana s nemačkim pasošem koji želi na San Siro. Briž je postavio cenu na 60.000.000 evra, mada se Milan poslednjih godina dva puta opekao dovodeći igrače belgijskog kluba za veliki novaca - Šarla de Ketelarea i Ardona Jašarija.