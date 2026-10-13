Otrovne su Sportingove kontre, paklen napadač je Luis Suarez (VIDEO)

Do sada su odradili savršen posao jer ni Galata, a pogotovo Lans u Francuskoj, nisu rivali protiv kojih je lako igrati. Video je to i portugalski velikan večeras u uvodnim minutima na Boleru. Spektakularnu atmosferu su napravili Lansovi navijači, osokoljeni čudesnim preokretom i pobedom u prvom kolu u Pragu, ali večeras su naišli na boljeg i mogli su samo da čestitaju.

Lans je krenuo furiozno, nošen energijom sa tribina i pretio preko neuništivog Florijana Tovana i hrvatskog napadača Franja Ivanovića, koji je kao pozajmljen igrač Benfike imao dodatni motiv da se pokaže pred Portugalcima. Ivanović je promašio loptu na petercu u zicer situaciji, dok je Flo pokušao šutevima sa distance da unese nesigurnost kod mladog golmana Kajkija Pereire, kojem je ovo bio debi na golu Lavova.

Brzonogi Lansov novajlija Žunior Kadil je pokušavao begovima iza leđa odbrane gostiju da unese paniku u njihove redove, ali mu nije uspelo. Kako izgleda školska kontra, pokazali su mu fudbaleri iz Portugalije nakon dvadesetak minuta igre. Nestori Irankunda se za sada pokazuje kao sjajno pojačanje. Njegov dupli pas sa Simoesom i asistencija na tacni za Suareza su doneli Sportingu prednost. Kolumbijski napadač je letos bio meta Barselone, ali Sporting nije hteo ni da čuje za prodaju. Ispostavilo se da je u pravu jer Suarez igra fantastično od početka sezone i dao je devet golova na 10 mečeva, a večeras postao i najbolji Sportingov strelac u istoriji Lige šampiona.