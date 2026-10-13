Otrovne su Sportingove kontre, paklen napadač je Luis Suarez (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | uto. 13.10.26. | 20:56
Uverio se i Lans
Prošle sezone je Sporting dogurao do četvrtfinala Lige šampiona, a i ove sezone bi ga trebalo držati u jednačini za plasman u završnicu elitnog takmičenja kao najozbiljniji tim van „liga petice“. Lane je izborio direktan plasman u osminu finala, a nešto slično najavljuje i u novoj sezoni. Već posle drugog kola, lisabonski velikan se nalazi nadomak prolaza dalje. Kako? Jednostavno…
Nakon ubedljive igre i pobede protiv Galatasaraja u Lisabonu, večeras su Lavovi zablistali i na severu Francuske, savladali neugodni Lans 2:0 i imaju maksimalan učinak nakon dva kola. S obzirom na to da u narednom kolu dočekuju nejaki LASK i da imaju zicer za nastavak serije, već mogu da razmišljaju o evropskom proleću jer se prošle sezone i sa devet bodova išlo u plej-of. Ali, Sporting sigurno razmišlja i o još jednom direktnom plasmanu među osam najboljih kao lane, kada je bio uljez u društvu Bajerna, Barse i premijerligaša. Imaju dobar raspored za to. Dočekuju Mančester junajted i Barsu, gostuju Romi i Mančester Sitiju…
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Do sada su odradili savršen posao jer ni Galata, a pogotovo Lans u Francuskoj, nisu rivali protiv kojih je lako igrati. Video je to i portugalski velikan večeras u uvodnim minutima na Boleru. Spektakularnu atmosferu su napravili Lansovi navijači, osokoljeni čudesnim preokretom i pobedom u prvom kolu u Pragu, ali večeras su naišli na boljeg i mogli su samo da čestitaju.
Lans je krenuo furiozno, nošen energijom sa tribina i pretio preko neuništivog Florijana Tovana i hrvatskog napadača Franja Ivanovića, koji je kao pozajmljen igrač Benfike imao dodatni motiv da se pokaže pred Portugalcima. Ivanović je promašio loptu na petercu u zicer situaciji, dok je Flo pokušao šutevima sa distance da unese nesigurnost kod mladog golmana Kajkija Pereire, kojem je ovo bio debi na golu Lavova.
Brzonogi Lansov novajlija Žunior Kadil je pokušavao begovima iza leđa odbrane gostiju da unese paniku u njihove redove, ali mu nije uspelo. Kako izgleda školska kontra, pokazali su mu fudbaleri iz Portugalije nakon dvadesetak minuta igre. Nestori Irankunda se za sada pokazuje kao sjajno pojačanje. Njegov dupli pas sa Simoesom i asistencija na tacni za Suareza su doneli Sportingu prednost. Kolumbijski napadač je letos bio meta Barselone, ali Sporting nije hteo ni da čuje za prodaju. Ispostavilo se da je u pravu jer Suarez igra fantastično od početka sezone i dao je devet golova na 10 mečeva, a večeras postao i najbolji Sportingov strelac u istoriji Lige šampiona.
Sporting igra brz, dinamičan i konkretan fudbal. U završnici je òtrovan po rivale… Tamo gde je stao Đekereš, Suarez nastavlja da gazi. Desetak minuta kasnije je imao još jednu fenomenalnu šansu, izašao sam na gola Risera, ali mu je novopečeni francuski reprezentativac maestralno odbranio jednom rukom.
Lansova šansa utakmice je usledila koji minut kasnije kada je Ivanović sjajnim šutem sa 20 i kusur metara uzdrmao stativu. Gosti su nastavili sa ubitačnim kontrama preko Simoesa, Katamoa i Irankunde i samo malo koncentracije u završnici im je falilo da na odmor odu sa većom prednosti.
Igrao se dobar fudbal i u nastavku, bilo je šansi i dobrih šuteva na obe strane, ali su golmani zaista bili sjajni. Utakmicu je rešila još jedna fatalna kontra gostiju i asistencija Andersena za brzonogog Dumbiju koji je šmekerski završio spoljnom…
Sporting je odigrao idealnu utakmicu i napravio možda i ključni korak u Ligi šampiona ove sezone. Za ispadanje ne treba da brine ako pogodi zicer u narednom kolu, a za nešto više ima iskustvo prošle sezone, ali i očigledan ogroman kvalitet u aktuelnom timu. Letnja pojačanja poput Irankunde, Dumbije i Altimire se pokazuju kao pogoci, a treba istaći da su Laovivima večeras zbog povreda nedostajala dva jako bitna igrača Debast i Salasar.
LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX
21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)
21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)
21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)
21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX
21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX
21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX
Sreda
18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)
18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)
21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)
21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)
21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)
21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)
21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)
21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)
21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)
*** kvote su podložne promenama