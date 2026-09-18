Ovakav Viljareal - može: Žuta podmornica prodisala, pomogao i VAR

Kakav hrkljuš u finišu utakmice Malage i Viljareala, ali sa srećnim krajem za goste. U jeku ofanzive domaćih sevnula je kontra Viljareala koja je završena golom Karlosa Romera. Međutim, sudija Migel Anhel Ortiz je zaustavio igru, niko nije znao zbog čega. Gol je najpre priznat, pa poništen zbog malog ofsajda, da bi se na kraju ispostavilo da je golman Malage Alfonso Erero srušio Karlosa Maciju kad je ovaj dodao do Morena.

Epilog svega - četiri minuta drame, intervencija iz VAR sobe i dosuđen penal za Viljaral koji je realizovao Pape Gej i time ubio svaku nadu domaćima da mogu makar do boda. pošto su u poslednjih 15 minuta pritiskali rivala (3:1).