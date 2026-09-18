Ovakav Viljareal - može: Žuta podmornica prodisala, pomogao i VAR
Vreme čitanja: 9min | pet. 18.09.26. | 00:01
Prva pobeda za Injiga Pereza i to na gostovanju Malagi- 3:1
Kakav hrkljuš u finišu utakmice Malage i Viljareala, ali sa srećnim krajem za goste. U jeku ofanzive domaćih sevnula je kontra Viljareala koja je završena golom Karlosa Romera. Međutim, sudija Migel Anhel Ortiz je zaustavio igru, niko nije znao zbog čega. Gol je najpre priznat, pa poništen zbog malog ofsajda, da bi se na kraju ispostavilo da je golman Malage Alfonso Erero srušio Karlosa Maciju kad je ovaj dodao do Morena.
Epilog svega - četiri minuta drame, intervencija iz VAR sobe i dosuđen penal za Viljaral koji je realizovao Pape Gej i time ubio svaku nadu domaćima da mogu makar do boda. pošto su u poslednjih 15 minuta pritiskali rivala (3:1).
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Bila bi nepravda da se ovaj meč završio drugačije, Viljareal je bio znatno bolji, kontrolisao je utakmicu i zaslužio je da konačno upiše prvu pobedu u prvenstvu. Uostalom, retko kad im se dešava da sezonu u domaćem šampionatu počnu sa pet mečeva bez pobede, tačnije u ovom veku - tri puta (sezone 2002/03, 2004/05 i 2021/22).
Kako je meč počeo, izgledalo je da bi niz mogao biti nastavljen jer je Malaga povela posle 12 minuta srećnim golom Karlosa Dotora posle čijeg šuta je lopta pogodila Paua Navara, dobila čudnu putanju i završila u mreži.
Bio je to jedini šut u okvir gola koji je tim sa Rosalede imao na čitavom meču. Viljareal je nastavljao da preti iz napada u napad i do poluvremena preokrenuo preko Alberta Moleira i Papea Geja.
U nastavku je Injigo Perez više vodio računa o odbrani svog gola i vrebao kontre. Posle jedne od njih, Žorž Mikautadze je mogao sve da reši, ali je pogodio stativu.
Pokušavala je Malaga da dođe do izjednačenja, imala nekoliko obećavajućih napada, ali je nedostajala stopostotna šansa. Kad su jurnuli napred, otvorio se prostor za još jednu kontru posle koje se desio faul Erera nad Macijom i dosuđeni penal. Tog trenutka raspršeni su svi snovi domaćih da mogu makar do boda. Nije da su ga zaslužili.
PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)
/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/
Alaves – Valensija 0:1 (0:0)
/Rioha 78/
Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)
/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/
Sreda
Atletiko Madrid - Osasuna 4:0 (1:0)
/Dejvid 24, Li 54, Le Normand 63, Baena 82/
Deportivo La Korunja - Sevilja 0:1 (0:0)
/Sijera 52/
Barselona - Rasin Santander 7:2 (4:1)
/Kanselo 8, 36, Rafinja 25pen, 42, 67pen, Žezus 79, Jamal 89/
Levante - Atl. Bilbao (odloženo zbog kiše)
Četvrtak
Betis - Hetafe 1:0 (1:0)
/Ezalzuli 45/
Malaga - Viljareal 1:3 (1:2)
Dotor 12, Moleiro 41, Gej 45+2, 86pen/