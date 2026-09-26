AEK bez šansi protiv Olimpijakosa: Kodi delio asistencije kao na traci
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 18:06
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Olimpijakos je ušao u novu sezonu kao šampion Evrolige i želi to da ponovi i ove godine. Takav je i tim formiran i na startu nove sezone deluje moćno.
Posle dobrih priprema crveno-beli su razbili Baskoniju, a danas su lako izašli na kraj sa AEK-om u polufinalu grčkog Superkupa - 93:80 (28:18, 18:19, 28:25, 19:18).
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Olimpijakos je od samog početka uspostavio dominaciju. Odbrana je bila na izuzetnom nivou, a iz nje je proizilazio i sjajan napad. Dvocifrenu prednost stečenu u prvoj četvrtini Olimpijakos je zadržao do samog kraja.
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Uspešno je odbio svaki pokušaj AEK-a našeg Dragana Šakote da se vrati u utakmicu. U nekoliko navrata je Olimpijakos imao i 20 poena prednosti, tako da je AEK do kraja samo ublažio poraz.
U redovima pirejskog tima valja istaći Kodija Milera Mekintajera koji je imao šest poena i odličnih osam asistencija. Njegove pasove u poene su pretvarali Donta Hol i Žan Montero koji su dali po 19 poena, dok su do 14 brojali Saša Vezenkov i Tajson Vord.
Olimpijakos će u nedelju u finalu odmeriti snage sa boljim iz duela Panatinaikos - PAOK.