Bajern je kaznena ekspedicija

Na startu Evrolige napravili su iznenađenje u Sofiji, gde su imali i 18 razlike protiv Hapoela iz Tel Aviva, na kraju napravili malu dramu i trojkom Johanesa Fojtmana slavili, ali pobeda je pobeda. Bili su daleko bolji, osim što se zakuvalo na kraju i trijumf su više izvukli, a sada se vidi da će biti problem ove sezone u elitnom takmičenju, iako su ih mnogi stavljali pri dnu. Ako budu ovako igrali tokom čitave sezone, biće problem svakome, pogotovo na domaćem parketu.

Namestili su nišanske sprave i ne planiraju da stanu. Berlinsku Albu, najvećeg rivala u domaćem šampionatu, deklasirali su u Minhenu i to na oba kraja terena. Ofanzivno su im zatrpali koš, a defanzivno im nisu dali da dišu. Igra i Alba brzu i zanimljivu košarku, mada su u subotu popodne dobili košarkašku lekciju, baš su obrukani i nisu imali nikakve šanse. Malo je reći da su bili nemoćni.

Zato treba obratiti pažnju na Bajern, koji ima takvu napadačku moć, da će biti baš teško savladati ih pre svega u domaćem šampionatu, a onda i u Evroligi. Neće biti lak plen.

Do pobede su Bajern predvodili Oskar da Silva sa 14, Vajli sa 13 poena i deset skokova, Boldvin, Bešamp i Dvejn Vašington sa po 12 poena. Kod Albe je jedini dvocifren bio Bin sa 13 poena.