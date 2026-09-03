Feran vratio otrovnu strelicu Barseloni? PSŽ je korak napred u mojoj karijeri

Feran se odlučio za Pari Sen Žermen i ostavio Barselonu bez ijednog napadača budući da je nešto ranije Robertu Levandovskom istekao ugovor. Sportski direktor šampiona Španije je vrlo brzo odapeo otrovnu strelicu izjavom da će Barselona lako zameniti Ferana igračima koji su već u klubu, ali da je za ispunjavanje kopački Levandovskog neophodno ozbiljno pojačanje.

U međuvremenu je reprezentativac Španije zaigrao za dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, dao dva gola Renu na debiju, pa je odlučio da vrati bivšem klubu otrovnu strelicu interesantnom izjavom.

"Kontakti sa Pari Sen Žermenom počeli su i pre Svetskog prvenstva. Pozvali su me i razgovarali smo. Do tada sam već doneo odluku, odluku da želim da igram za klub kakav je Pari Sen Žermen. To je korak napred u mojoj karijeri. Izuzetno sam ponosan što sam se pridružio prvaku Evrope", rekao je Feran aludirajući na to da nije gol u finalu Mundijala protiv Argentine probudio želju kod Parižana da ga angažuju.

Međutim, reči da je praktično još pre povratka sa Mundijala odlučio da želi u Pari Sen Žermen, pomalo su kontradiktorne izjavama nakon Svetskog prvenstva da Barselona mora da pokaže da ga želi.

Istakao je Feran i uglogu trenera Parižana Luisa Enrikea, odnosno alfe i omege sportskog sektora Luisa Kamposa u dobijanju njegovog pristanka.

"Uvek sam govorio da mi je Luis Enrike poput oca otkada sam se pridružio reprezentaciji Španije. Uvek je verovao u mene, a sada je verovao u mene dovoljno da me dovede u PSŽ. Uvek je imao veliki uticaj na rast mog samopouzdanja i nadam se da ću mu se odužiti ove sezone. Enrike i Kampos su vrlo važne figure a mene. Zahvalan sam im na poverenju koje su mi ukazali. Prilagođavam se polako. Ovde sam dve nedelje i jedini put koji trenutno imam jeste da se unapređujem i da budem spreman za svoje saigrače. Ne mogu da dočekam da počnem sa osvajanjem trofeja u ovom neverovatnom klubu."

Da stvari budu interesantnije, žreb Lige šampiona spojio je Pari Sen Žermen i Barselonu i to na Parku prinčeva 20. oktobra.

"Utakmica protiv Barselone će biti posebna. Bili su mi saigrači četiri i po godine. Biće to uzbudljiv meč i za mene i moj tim. Uvek su mečevi Barselone i PSŽ-a tako posebni. Pokušaćemo da pobedimo, ali videćemo. PSŽ je trenutno najbolji tim u Evropi. Osvojio je dve Lige šampiona, a to stavlja mnogo pritiska na protivnike. Pokušaćemo da osvojimo Ligu šampiona treći put zaredom", rekao je Feran čiji bivši klub Barselona ima pet titula prvaka Evrope, ali na Ušati pehar čeka od 2015.

Za kraj, pričao je Feran i o svojoj idealnoj poziciji.

"Luis Enrike me uvek traži isto od mene, kao što je uvek tražio. Dozvoljava mi da igram na sve tri pozicije u napadu, a biti sposoban da igraš na više pozicija je dobro i za mene i za tim. Osećam se komforno kao devetka, na toj poziciji sam igrao poslednje dve godine. Ali u prvom nastupu za PSŽ Enrike me je stavio na levo krilo, a ja sam dao dva gola. Dakle, igraću gde god da me stavi."