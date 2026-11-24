Više od deset meseci posle finala u Rabatu i višemesečne pravne bitke, Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) vratio je Senegalcima titulu Kupa afričkih nacija, koju su osvojili na terenu protiv Maroka, a potom izgubili za zelenim stolom odlukom Žalbene komisije Afričke fudbalske konfederacije (CAF). Retko kada je u svetu sporta jedna ekipa morala toliko puta da bije bitke za istu pobedu. Najpre protiv protivnika na terenu, potom uprkos neprijateljskoj atmosferi i brojnim kontroverzama koje su obeležile finale, a na kraju i pred sudom u Švajcarskoj.

"Ima pravde, ima Boga, ne može se protiv majke prirode", svojevremeno je izgovorio legendarni komentator Radio-televizije Srbije Duško Korać , slaveći pobedu Juseina Bolta nad Džastinom Getlinom , američkim sprinterom sa doping prošlošću. Te reči, iako izgovorene u kontekstu jednog sasvim drugog sporta, mogle bi da posluže i kao najprikladniji opis epiloga jedne od najvećih farsa u istoriji afričkog fudbala. Senegal je ponovo šampion Afrike!

A koliko je simbolike u današnjoj odluci najbolje će razumeti oni koji su gledali januarsko finale u Rabatu. Žalili su se Senegalci još pred finalni okršaj na brojne propuste organizatora. Na stadionu kapaciteta oko 70.000 mesta, njihovim navijačima omogućeno je da kupe tek oko 2.000 ulaznica. Već tada se postavljalo pitanje ravnopravnosti uslova u kojima će se dve najbolje reprezentacije kontinenta boriti za trofej na neutralnom, turnirskom takmičenju, uprkos tome što je Maroko bio domaćin.

A onda je počela utakmica koja će ostati upamćena po svemu, samo ne po fudbalu. Poništen gol Senegalcima u sudijskoj nadoknadi, pa dosuđen jedanaesterac Marokancima u još dubljoj nadoknadi. Delovalo je da se sve odvija po scenariju koji je trebalo da rezultira istorijskom noći za domaćina. Revoltirani odlukama Kongoanskog arbitra Žan-Žaka Ndale, Senegalci su napustili teren, izazvavši petnaestominutni prekid. I upravo je taj potez kasnije poslužio Afričkoj fudbalskoj konfederaciji kao osnov za oduzimanje titule. Međutim, na insistiranje Sadija Manea, koji je u trenucima najveće napetosti pokazao zbog čega je mnogo više od najboljeg fudbalera svoje zemlje, Senegalci su se vratili na teren. Sudija je dao znak za nastavak utakmice, a Braim Dijas dobio priliku da sa bele tačke donese Maroku titulu koju je čekao pola veka.

Tu na scenu stupa čovek kojem bi današnja presuda možda trebalo da bude posebno draga - Eduar Mendi. Tokom čitavog finala golman Senegala bio je izložen nesvakidašnjim provokacijama. Marokanski skupljači lopti pokušavali su da mu otmu peškir kojim je brisao rukavice, njegovi saigrači morali su da se otimaju sa njima, a u čitavoj predstavi učestvovao je čak i Ašraf Hakimi. Najveća zvezda marokanskog fudbala u jednom trenutku uzela je Mendijev peškir i bacila ga iza gola. Nisu uspeli da ga izbace iz ravnoteže. Ni oni, ni desetine hiljada navijača na tribinama, ni sve ono što se dešavalo neposredno pre izvođenja jedanaesterca. Braim Dijas pokušao je panenkom da nadmudri Senegalca, ali je Mendi ostao nepomičan na gol-liniji i uhvatio loptu. U produžetku je Pape Gej zatresao mrežu Maroka i doneo Senegalu drugu titulu prvaka Afrike u istoriji. Tako je makar trebalo da bude.

Žalbena komisija CAF-a naknadno se pozvala na odredbe pravilnika Kupa afričkih nacija prema kojima se reprezentacija koja odbije da igra ili napusti teren pre regularnog završetka utakmice bez dozvole sudije smatra poraženom i eliminiše iz takmičenja. Uzalud su Senegalci ukazivali na činjenicu da je glavni arbitar dozvolio nastavak utakmice, da je finale odigrano do kraja i da je pobednik dobijen na terenu. Iako Pravila fudbalske igre predviđaju da su odluke sudije u vezi sa činjenicama povezanim sa igrom konačne, CAF je prednost dao sopstvenim takmičarskim propisima. Usledila je žalba Sudu za sportsku arbitražu, a čitav slučaj dobio je još jednu bizarnu epizodu neposredno pred objavljivanje presude, kada je Fudbalski savez Maroka prijavio navodni telefonski razgovor predsednika senegalskog saveza sa jednim od trojice arbitara zaduženih za donošenje odluke. Posle jednodnevnog saslušanja i razmatranja dokaza, arbitri u Lozani doneli su odluku kojom je Senegal ponovo proglašen prvakom Afrike. Presuda CAS-a može da bude osporena pred Saveznim vrhovnim sudom Švajcarske, ali isključivo po ograničenim proceduralnim osnovama.