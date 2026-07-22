Ovusu ponuđen Dinamu, u Kijevu neće da razgovaraju sa Zvezdom zbog odnosa sa Rusijom
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 09:33
Ustalasala se javnost u Ukrajini zbog krilnog napadača crveno-belih
Jasno je da Daglas Ovusu za šest meseci nije ubedio trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića da je kalibar za Crvenu zvezdu, te će zbog toga fudbaler iz Gane ovog leta promeniti klub. Njegovi zastupnici rade na tome da mu pronađu dobru sredinu, ali i klub koji bi mogao da plati adekvatno obeštećenje crveno-belima. Kontaktirali su između ostalih i sa čelnicima Dinama iz Kijeva, što je izazvalo ogroman revolt kod Ukrajinaca.
Kako piše portal Dynamo.Kiev.ua, rukovodstvo aktuelnog osvajača Kupa Ukrajine uvređeno je što im je uopšte predloženo da posluju sa Crvenom zvezdom. Izuzetno ih je razljutio poziv i poručili su da apsolutno nemaju nameru da ikada više sarađuju sa Beograđanima.
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Razlog su odlični odnosi Zvezde sa Rusima. Crveno-belima je generalni sponzor ruska kompanija Gasprom, a naš prvak tradicionalno barem jednom godišnje putuje u Sankt Peterburg i igra prijateljske utakmice sa Zenitom. Uz to, nije mali broj igrača koje je dovodio iz Rusije, poput Strahinje Erakovića, Naira Tiknizjana i Rodrigaa od fudbalera iz aktuelnog sastava.
Nedavno je, prilikom gostovanja u Sankt Peterburgu, generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić poručio i da su ruski klubovi dobrodošli da igraju na stadionu “Rajko Mitić” ako UEFA skine suspenziju i dozvoli im da igraju međunarodna takmičenja na neutralnom terenu.
“Spremni smo da obezbedimo sve što je potrebno našoj ruskoj braći”, kazao je Terzić za ruski Sport 24.
18.00: (1,95) Nefči (3,25) Dinamo Minsk (3,80)
Naravno, zbog rata između Ukrajine i Rusije ništa od toga nikako ne prija Ukrajincima. Štaviše, ti potezi se smatraju neprijateljskim.
Pre dve godine, kada je Dinamo igrao protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, takođe je bio neprijateljski nastrojen i prema crno-belima. Tada su ukrajinski novinari zasipali stručni štab crno-belih vrlo neumesnim, nesportskim pitanjima, a kasnije su igrači Dinama odbili da se pozdrave sa srpskim fudbalerima na terenu. Dinamo je došao do ubedljive pobede, što se u ukrajinskim medijima slavilo na nivou kao da je njihova reprezentacija pobedila rusku.
Nešto slično, samo na manjem nivou, snašlo je Partizan i prošle godine u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Oleksandrije. Tada su takođe Ukrajinci provocirali na terenu i van njega. Ipak, što se tiče fudbala beogradska ekipa je bila mnogo bolja i lako je prošla dalje.
Ovusu je ponuđen još jednom ukrajinskom prvoligašu, Harkovu, koji je ostavio politiku po strani i ozbiljno razmišlja o dovođenju 20-godišnjeg fudbalera. Iako taj transfer nije ni blizu realizacije, sama činjenica da klub nije postupio kao Dinamovi čelnici i glasno odbio saradnju naišla je na kritiku ukrajinskih novinara. Tako se mladi Afrikanac, ni kriv ni dužan, može naći u centru vrlo zamršene političke situacije i pitanje je kako bi na njega gledali Ukrajinci ako bi zadužio opremu Harkova.
Podsetimo, Ovusu živi u Srbiji od leta 2024. godine, otkad ga je Radnik iz Surdulice (tada kao član Mozzart Bet Prve lige) doveo iz Gane. Posle jedne i po odlične sezone na jugu Srbije Zvezda ga je kupila za 2.200.000 evra, ali ispostavilo se da je crveno-beli dres pretežak za njega. Tokom prolećne polusezone krilni napadač je odigrao 13 utakmica za naš najtrofejniji klub, postigao dva gola i zabeležio jednu asistenciju.
Još pre zvaničnog početka letnjeg prelaznog roka bio je blizu prelaska u Viktoriju Plzenj, Zvezda se lako dogovorila sa Česima oko obeštećenja, ali Ovusu tada nije prošao lekarske preglede.
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