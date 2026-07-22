Ovusu ponuđen Dinamu, u Kijevu neće da razgovaraju sa Zvezdom zbog odnosa sa Rusijom

Razlog su odlični odnosi Zvezde sa Rusima. Crveno-belima je generalni sponzor ruska kompanija Gasprom, a naš prvak tradicionalno barem jednom godišnje putuje u Sankt Peterburg i igra prijateljske utakmice sa Zenitom. Uz to, nije mali broj igrača koje je dovodio iz Rusije, poput Strahinje Erakovića, Naira Tiknizjana i Rodrigaa od fudbalera iz aktuelnog sastava.

Nedavno je, prilikom gostovanja u Sankt Peterburgu, generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić poručio i da su ruski klubovi dobrodošli da igraju na stadionu “Rajko Mitić” ako UEFA skine suspenziju i dozvoli im da igraju međunarodna takmičenja na neutralnom terenu.

“Spremni smo da obezbedimo sve što je potrebno našoj ruskoj braći”, kazao je Terzić za ruski Sport 24.

18.00: (1,95) Nefči (3,25) Dinamo Minsk (3,80)

Naravno, zbog rata između Ukrajine i Rusije ništa od toga nikako ne prija Ukrajincima. Štaviše, ti potezi se smatraju neprijateljskim.

Pre dve godine, kada je Dinamo igrao protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, takođe je bio neprijateljski nastrojen i prema crno-belima. Tada su ukrajinski novinari zasipali stručni štab crno-belih vrlo neumesnim, nesportskim pitanjima, a kasnije su igrači Dinama odbili da se pozdrave sa srpskim fudbalerima na terenu. Dinamo je došao do ubedljive pobede, što se u ukrajinskim medijima slavilo na nivou kao da je njihova reprezentacija pobedila rusku.

Nešto slično, samo na manjem nivou, snašlo je Partizan i prošle godine u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Oleksandrije. Tada su takođe Ukrajinci provocirali na terenu i van njega. Ipak, što se tiče fudbala beogradska ekipa je bila mnogo bolja i lako je prošla dalje.

Ovusu je ponuđen još jednom ukrajinskom prvoligašu, Harkovu, koji je ostavio politiku po strani i ozbiljno razmišlja o dovođenju 20-godišnjeg fudbalera. Iako taj transfer nije ni blizu realizacije, sama činjenica da klub nije postupio kao Dinamovi čelnici i glasno odbio saradnju naišla je na kritiku ukrajinskih novinara. Tako se mladi Afrikanac, ni kriv ni dužan, može naći u centru vrlo zamršene političke situacije i pitanje je kako bi na njega gledali Ukrajinci ako bi zadužio opremu Harkova.

Podsetimo, Ovusu živi u Srbiji od leta 2024. godine, otkad ga je Radnik iz Surdulice (tada kao član Mozzart Bet Prve lige) doveo iz Gane. Posle jedne i po odlične sezone na jugu Srbije Zvezda ga je kupila za 2.200.000 evra, ali ispostavilo se da je crveno-beli dres pretežak za njega. Tokom prolećne polusezone krilni napadač je odigrao 13 utakmica za naš najtrofejniji klub, postigao dva gola i zabeležio jednu asistenciju.

Još pre zvaničnog početka letnjeg prelaznog roka bio je blizu prelaska u Viktoriju Plzenj, Zvezda se lako dogovorila sa Česima oko obeštećenja, ali Ovusu tada nije prošao lekarske preglede.

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