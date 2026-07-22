Nova ideja za povratak - Tristan Vukčević
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 10:02
Real Madrid gleda ka Vašingtonu i svom bišem igraču
Real Madrid nastavlja aktivnu potragu na tržištu za pojačanjima u unutrašnjoj liniji, a među brojnim imenima koja su se pojavila poslednjih nedelja, izdvaja se jedno sa bogatom madridskom prošlošću. Prvi čovek košarkaške sekcije Kraljevskog kluba, Huan Karlos Sančez, usmerio je pogled ka NBA ligi, gde se kao opcija pojavio nekadašnji izdanak njihove akademije i bivši član Partizan Mozzart Beta – Tristan Vukčević. Tako barem piše Solobasket.
Ipak, iako se srpski reprezentativac nalazi na radaru aktuelnog šampiona, njegov eventualni povratak u glavni grad Španije u ovom trenutku deluje kao izuzetno složena i nimalo jednostavna operacija.
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Vukčević je rođen u Sijeni, ali na međunarodnoj sceni brani boje Srbije. Nakon početaka u mlađim kategorijama Olimpijakosa, 2018. godine stigao je u akademiju Real Madrida kao kadet. Njegov uspon bio je meteorski, pa je za prvi tim Madriđana debitovao već 11. oktobra 2020. godine. Put ga je dalje vodio u beogradski Partizan, gde je nastupao od 2022. do 2024. godine, pre nego što je napravio veliki korak i otisnuo se u NBA ligu.
Kao 42. pik na draftu 2023. godine od strane Vašington Vizardsa, Vukčević je do sada upisao 94 nastupa u najjačoj ligi sveta. Prošle sezone je u 49 odigranih mečeva prosečno beležio devet poena, tri skoka i 1,1 asistenciju, potvrdivši konstantan napredak. Za Real Madrid, njegov potpis bi značio dolazak izuzetno talentovanog visokog igrača sa NBA iskustvom, koji odlično poznaje sistem kluba, ali i znatno zrelijeg košarkaša u odnosu na onog koji je napustio Real.
Najveći problem za Madriđane predstavlja činjenica da Vukčević nije slobodan igrač. Vašington Vizardsi su u februaru konvertovali njegov dvostrani ugovor u standardni trogodišnji sporazum vredan skoro devet miliona dolara, uz opciju kluba za poslednju godinu. Zbog toga srpski centar ne može samostalno da pregovara, pa bi za njegov povratak u Evropu prvo bio potreban dogovor sa NBA franšizom oko raskida ugovora.
Vizardsi ulaze u novu eru sa velikim ambicijama na Istoku – stigli su prvi pik sa drafta Ej Džej Dibatsa, prve zvezde tima Entoni Dejvis i Trej Jang. U takvoj konkurenciji postavlja se pitanje kakvu će ulogu trener Brajan Kif nameniti Vukčeviću i da li za 23-godišnjeg Srbina ima dovoljno minuta u novoj rotaciji.
Iako činjenica da ima tek 23 godine i ogroman prostor za napredak ide u prilog tome da ga Vizardsi zadrže kao važnog igrača sa klupe, NBA tržište tokom leta uvek donosi neočekivane obrte. Ukoliko Vukčević u narednim nedeljama potraži prekid saradnje ili trejd, Real Madrid će i te kako biti spreman da reaguje i vrati svoje nekadašnje čedo u špansku prestonicu.