Nova ideja za povratak - Tristan Vukčević

Vukčević je rođen u Sijeni, ali na međunarodnoj sceni brani boje Srbije. Nakon početaka u mlađim kategorijama Olimpijakosa, 2018. godine stigao je u akademiju Real Madrida kao kadet. Njegov uspon bio je meteorski, pa je za prvi tim Madriđana debitovao već 11. oktobra 2020. godine. Put ga je dalje vodio u beogradski Partizan, gde je nastupao od 2022. do 2024. godine, pre nego što je napravio veliki korak i otisnuo se u NBA ligu.

Kao 42. pik na draftu 2023. godine od strane Vašington Vizardsa, Vukčević je do sada upisao 94 nastupa u najjačoj ligi sveta. Prošle sezone je u 49 odigranih mečeva prosečno beležio devet poena, tri skoka i 1,1 asistenciju, potvrdivši konstantan napredak. Za Real Madrid, njegov potpis bi značio dolazak izuzetno talentovanog visokog igrača sa NBA iskustvom, koji odlično poznaje sistem kluba, ali i znatno zrelijeg košarkaša u odnosu na onog koji je napustio Real.

Najveći problem za Madriđane predstavlja činjenica da Vukčević nije slobodan igrač. Vašington Vizardsi su u februaru konvertovali njegov dvostrani ugovor u standardni trogodišnji sporazum vredan skoro devet miliona dolara, uz opciju kluba za poslednju godinu. Zbog toga srpski centar ne može samostalno da pregovara, pa bi za njegov povratak u Evropu prvo bio potreban dogovor sa NBA franšizom oko raskida ugovora.

Vizardsi ulaze u novu eru sa velikim ambicijama na Istoku – stigli su prvi pik sa drafta Ej Džej Dibatsa, prve zvezde tima Entoni Dejvis i Trej Jang. U takvoj konkurenciji postavlja se pitanje kakvu će ulogu trener Brajan Kif nameniti Vukčeviću i da li za 23-godišnjeg Srbina ima dovoljno minuta u novoj rotaciji.

Iako činjenica da ima tek 23 godine i ogroman prostor za napredak ide u prilog tome da ga Vizardsi zadrže kao važnog igrača sa klupe, NBA tržište tokom leta uvek donosi neočekivane obrte. Ukoliko Vukčević u narednim nedeljama potraži prekid saradnje ili trejd, Real Madrid će i te kako biti spreman da reaguje i vrati svoje nekadašnje čedo u špansku prestonicu.