Može li Celje da postane tek drugi slovenački klub učesnik Lige šampiona?

Dobrim koeficijentom, Celje je propustilo prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Cilj kluba je evropska jesen, a za to je potrebno da se eliminiše samo jedan klub. Tri šanse postoje. Slovenački prvak ima ulogu favorita u dvomeču sa albanskom Egnatijom. I u narednom kolu ako prođe prvu prepreku, Celje bi moglo lagano da prođe jermenski Ararat koji je pobedio u prvom meču drugog kola irski Šamrok sa 2:0.

21.00: (3,70) Egnatija (3,30) Celje (1,95)

Vidi se plej-of Lige šampiona iz Celja, a to bi značilo siguran plasman u Ligu Evrope. Samo je Maribor igrao elitno evropsko takmičenje od slovenačkih klubova, i to tri puta: 1999, 2014. i 2017. godine.

Nije Celje imalo buran prelazni rok. Igrači su odlazili bez obeštećenja, a dovedeni su takođe slobodni agenti. Bitna promena je odlazak reprezentativca Slovenije, koga smo dobro zapamtili na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj pre dve godine, Žana Karničnika, koji je pojačao konkurentski Maribor.