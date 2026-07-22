Može li Celje da postane tek drugi slovenački klub učesnik Lige šampiona?
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 10:27
Slovenački prvak ima otvoreni put do plej-ofa za evropsku elitu. Na startu kvalifikacija ovog leta rival je albanska Egnatija, večeras (21.00) u Rogožini
Nekada je rukometni klub iz Zlatoroga, šampion Evrope iz 2002. godine, pronosio slavu gradića Celja koji ima oko 40.000 stanovnika, trećeg po veličini u Deželi. Španski stručnjak Albert Rijera je udario stabilne temelje klubu sa ruskim kapitalom, srušio dominaciju Olimpije i Maribora, dva najveća slovenačka brenda, i etablirao se na evropskom kursu.
Igralo je Celje četvrtfinale Lige konferencije pre dve sezone, namučilo Fjorentinu, a prošle sezone ubedljivo osvojilo krunu iako je tokom zime ostalo bez Rijere, koji je otišao u Ajntraht iz Frankfurta, ali se nije mnogo zadržao u tamo.
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Dobrim koeficijentom, Celje je propustilo prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Cilj kluba je evropska jesen, a za to je potrebno da se eliminiše samo jedan klub. Tri šanse postoje. Slovenački prvak ima ulogu favorita u dvomeču sa albanskom Egnatijom. I u narednom kolu ako prođe prvu prepreku, Celje bi moglo lagano da prođe jermenski Ararat koji je pobedio u prvom meču drugog kola irski Šamrok sa 2:0.
21.00: (3,70) Egnatija (3,30) Celje (1,95)
Vidi se plej-of Lige šampiona iz Celja, a to bi značilo siguran plasman u Ligu Evrope. Samo je Maribor igrao elitno evropsko takmičenje od slovenačkih klubova, i to tri puta: 1999, 2014. i 2017. godine.
Nije Celje imalo buran prelazni rok. Igrači su odlazili bez obeštećenja, a dovedeni su takođe slobodni agenti. Bitna promena je odlazak reprezentativca Slovenije, koga smo dobro zapamtili na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj pre dve godine, Žana Karničnika, koji je pojačao konkurentski Maribor.
Egnatija dočekuje Celje večeras (21.00) na Demrozi stadionu u Rogožini, predgrađu Tirane, koji može da primi 4.000 gledalaca. Albanski tim nije imao mnogo problema sa Petrokubom na startu kvalifikacija. Posle 1:1 u Moldaviji, na svom terenu je bilo 6:1.
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Naziv Egnatija nosi od 1998. godine, a pre toga se zvao Vilazneti Rogožina. Poslednjih godina ovaj tim dominira kod naših južnih komšija. Tri titule u nizu ima Egnatija, koju od ovog leta s klupe predvodi domaći stručnjak Nevil Dede. On je stigao na kormilo albanskog šampiona iz južne srpske pokrajine, iz Ferizaja.
Celjani nisu dobro počeli odbranu trona u Sloveniji. Prošlog petka su remizirali na svom terenu sa Murom (2:2). Oba gola bila su delo veziste Svita Sešlara. Portugalac Vitor Kampelos je preuzeo u martu komandu od Rijere i nastavio utabanom stazom uspeha.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Utorak
Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)
/Sandro Lima 51, Banžaki 80/
Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)
/Šporar 25, Jiradžang 32/
Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)
/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/
Sabah - KuPS 1:0 (1:0)
/Simić 45+1/
Orhus - Leh 1:4 (0:2)
/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/
Fenerbahče – Gornjik 1:0 (1:0)
/Taliska 37/
Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)
/Labu 20 - Zajc 86/
Šturm – Harts 4:0 (1:0)
/Gorenc Stanković 4, Mičel 50, Vajnhandl 53, Hajl 59/
KI Klaksvik – Kauno Žalgiris 0:0
Larn – Crvena zvezda 0:4 (0:1)
/Duarte pen 26, 67, Kostov 55, Čam 85 /
Vikingur – Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Hansen 48, 86 - Kangva 51/
Sreda
19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)
19.30: (2,00) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,60)
21.00: (3,70) Egnatija (3,30) Celje (1,95)
***kvote su podložne promenama