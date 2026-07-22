Larkin: Srce mi je slomljeno

U svom podkastu "Off the RECourt", objasnio je svoju odluku. "Srce mi je slomljeno što sam morao ovo da uradim, ali nisam mogao da nastavim više zbog mog mentalnog zdravlja" , naveo je Larkin , pre svega aludirajući na to da je u poslednje tri godine u Efesu radio sa šest različitih trenera.

Sa željom da maksimalno iskoristi svoje najbolje košarkaške godine, Larkin je odbacio glasine da je njegov prelazak u Fener finansijski motivisan. Dodao je da je odbio veće i primamljivije ponude drugih evropskih velikana.

"Zaradio sam dovoljno novca, dobar sam što se toga tiče i moja odluka nema veze s tim. Želeo sam da dam sebi šansu, da imam ulogu i odgovornost u klubu koji je stabilan. Želim da pobeđujem i osvajam trofeje".

Larkinova težnja ka kontinuitetu ga je povezala sa glavnim trenerom Fenera, Šarunasom Jasikevičijusom. Kada su njih dvojica seli da popričaju o potencijalnoj saradnji, Litvanac je stavio fokus na Larkinovu spremnost da ne bude prva opcija.

"Njegova pitanja bila su vezana za moje stavove. Da li želim da radim male stvari, treniram jako, slušam i sprovodim njegove zahteve. Rekao mi je da će da viče na mene, pa me pitao da li sam spreman da podnesem to. Odgovorio sam mu da dokle god osvajamo trofeje, nije me brigam da li će vikati. Samo su mi trofeji važni", rekao je Larkin.