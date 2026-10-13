Pad karijere Miloša Veljkovića – sve je počelo od nesrećne Albanije

Vreme čitanja: 3min | uto. 13.10.26. | 10:09
Igrač sa 195 utakmica u Bundesligi moraće da se pomiri sa ulogom rezerviste u Crvenoj zvezdi
Pričaće se, barem do nedelje, o kratkom spoju na relaciji Aleksandar Katai – Albert Rijera, iako je španski stručnjak oglašavanjem u Večernjim Novostima više nego profesionalno objasnio da između njega i legende Crvene zvezde nema zle krvi. U senci „slučaja Magiko“ počeo je da se kruni status još jednog iskusnog igrača sa platnog spiska srpskog šampiona.
Ne, nije u pitanju Mirko Ivanić o čijem statusu će se sigurno raspravljati narednih dana, posebno ako ga Albert Rijera ostavi na margini za velike mečeve protiv Lugana i Kopenhagena. Pitanje je u kojoj meri će trener Crvene zvezde u narednom periodu koristiti usluge doskorašnjeg člana reprezentacije Srbije Miloša Veljkovića.
Izabrane vesti
Imao je nekadašnji član Totenhema i Verdera korektne partije u dresu Crvene zvezde, ali glavni utisak je da Veljković nije uspeo da iskorači i pobegne od proseka. I da se očekivalo mnogo više od momka ovenčanog titulom sa Novog Zelanda, sa 195 mečeva u Bundesligi.
Možda je, u prvom trenutku, Veljković na ramenima imao prevelika očekivanja, kada je kao slobodan igrač stigao u Ljutice Bogdana iz Verdera. Imao je i nesreću da uđe u „mašinu“ posle neredovnog igranja, ali definitivno je da se Veljković suočava sa padom u karijeri. Verovalo se nekako da će Veljković, pre svega, jak psihološki i liderski uticaj na ostatak svlačionice Crvene zvezde. Kao svojevremeno Aleksandar Dragović koji je negovao Strahinju Erakovića, te Uroš Spajić. Imao je Spajić i greške u Ligi šampiona, ali je u trenucima velikog sazrevanja Nasera Đige, i pojavljivanja Veljka Milosavljevića bio jedan od neprikosnovenih lidera u svlačionici. Znao je da zagrmi na Nemanju Radonjića, da vrlo autoritativno objasni Lazaru Jovanoviću gde je došao i kako treba da se ponaša.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Veljković je igrač, odnosno osoba, drugačijeg profila. I nesvesno je napravio tu rupu nedostatka autoriteta u poslednjoj liniji. Mada je, kao što smo i rekli, bilo i solidnih partija.
Kod Alberta Rijere, bar tako deluje, Miloš Veljković će morati da se navikava na ulogu prvog rezerviste. Sve više se priča da će Španac istrajati na odbrambenoj trojici Lukasen-Gudelj-Nakajama. Imao je od dolaska Alberta Rijera, Miloš Veljković promenljivu ulogu. Računajući poslednjih sedam mečeva, iskusni štoper je participirao u tri. Nije ga bilo u Kragujevcu, i ako se Luksen oporavi gotovo sigurno će biti na klupi u Luganu.
Mnogo toga pošlo je naopako u karijeri Miloša Veljkovića u poslednjih godinu dana. Govorimo o kolektivnom učinku. Iz dva pokušaja nije uspeo da se domogne Lige šampiona sa Crvenom zvezdom, imao je kao i ostali reprezentativci Srbije užasne kvalifikacije za Mundijal u Americi. Desila se ta nesrećna utakmica sa Albanijom. Nije Veljković bio najodgovorniji za poraz, bilo je mnogo zaslužniji za taj rezultat.
Veljković je samo izgubio vazdužni duel sa jednim albanskim reprezentativcem, koji je glavom odigrao povratnu loptu za gol. Sve su to detalji, koji mogu da utiću na status igrača sa ozbiljnim CV-ijem.