Pad karijere Miloša Veljkovića – sve je počelo od nesrećne Albanije

Imao je nekadašnji član Totenhema i Verdera korektne partije u dresu Crvene zvezde, ali glavni utisak je da Veljković nije uspeo da iskorači i pobegne od proseka. I da se očekivalo mnogo više od momka ovenčanog titulom sa Novog Zelanda, sa 195 mečeva u Bundesligi.

Možda je, u prvom trenutku, Veljković na ramenima imao prevelika očekivanja, kada je kao slobodan igrač stigao u Ljutice Bogdana iz Verdera. Imao je i nesreću da uđe u „mašinu“ posle neredovnog igranja, ali definitivno je da se Veljković suočava sa padom u karijeri. Verovalo se nekako da će Veljković, pre svega, jak psihološki i liderski uticaj na ostatak svlačionice Crvene zvezde. Kao svojevremeno Aleksandar Dragović koji je negovao Strahinju Erakovića, te Uroš Spajić. Imao je Spajić i greške u Ligi šampiona, ali je u trenucima velikog sazrevanja Nasera Đige, i pojavljivanja Veljka Milosavljevića bio jedan od neprikosnovenih lidera u svlačionici. Znao je da zagrmi na Nemanju Radonjića, da vrlo autoritativno objasni Lazaru Jovanoviću gde je došao i kako treba da se ponaša.

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Veljković je igrač, odnosno osoba, drugačijeg profila. I nesvesno je napravio tu rupu nedostatka autoriteta u poslednjoj liniji. Mada je, kao što smo i rekli, bilo i solidnih partija.

Kod Alberta Rijere, bar tako deluje, Miloš Veljković će morati da se navikava na ulogu prvog rezerviste. Sve više se priča da će Španac istrajati na odbrambenoj trojici Lukasen-Gudelj-Nakajama. Imao je od dolaska Alberta Rijera, Miloš Veljković promenljivu ulogu. Računajući poslednjih sedam mečeva, iskusni štoper je participirao u tri. Nije ga bilo u Kragujevcu, i ako se Luksen oporavi gotovo sigurno će biti na klupi u Luganu.