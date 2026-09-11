Pandurović pred Čukarički: Ljajić se brže od očekivanog približava željenoj formi

Uvertira je bila uspešna. Pazarci su kući, sa tek pristiglim kapitenom Ademom Ljajićem, u drugom poluvremenu uspeli da slome otpor pančevačkog Železničara (2:0), čime su malo izvidali ranu nastalu od definitivno neplaniranog gubitka dva boda u susretu sa Mačvom kraj Jošanice (1:1).

"Na prošloj utakmici smo izgledali dobro, ali dešavalo se da imamo problema posle pobeda. Radili smo na tim stvarima i verujem da ćemo uspeti da vežemo dve dobre utakmice protiv dva kvalitetna protivnika, čije su ambicije vezane za plej-of. Čukarički je sa Markom Jakšićem dobro krenuo sezonu, bio i prvi na tabeli, pa mislim da poslednja tri po njih nepovoljna rezultata nisu ogledalo njegovog rada. Pokazao je u Radniku kakav je trener. Ulazimo maksimalno oprezno. Spremni smo na njihov visok presing i brzu tranziciju po osvojenoj lopti", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

Osvrnuo se na i moguće novine u igri Brđana u odnosu na prethodna tri meča u prvenstvu, gde je izostao bodovni efekat.

"Pričali smo unutar stručnog štaba šta bi to oni mogli da promene. Mislim da Jakšić još traži ekipu koja će izgledati najbolje. Već je rotirao dosta i probao neke varijante. Poznavajući ga, ne verujem da će nešto mnogo menjati u samoj igri. Naš je problem ta veštačka podloga, nismo se dobro snašli u Surdulici. Moraćemo mnogo brže i kvalitetnije da se adaptiramo".

Ljajić je protiv Železničara morao na teren već u 38. minutu, a sada je njegovo fizičko stanje kudikamo bolje.

"Adem je na vrhunskom nivou odradio jake treninge i mnogo brže nego što smo očekivali približava se željenoj formi. Već sada ozbiljno računamo na njega, videćemo da li od starta ili sa klupe. Što se igrača u fazi oporavka tiče, Matija Malekinušić još uvek ne trenira punim intenzitetom i sigurno ga nećemo imati pre gostovanja Partizanu, a isto je i sa Fjerijem Kocebuom", konstatovao je Pandurović.

Krilo Kahim Dikson je u minulih šest utakmica postigao dva gola i upisao tri asistencije.

"Igramo protiv dobrog tima, znamo to. Prikazaćemo naše najbolje izdanje. Idemo na pobedu. Moram da istaknem da sam ovde izuzetno prihvaćen. Od prvog dana sam kao među familijom. Iako sam došao iz daleke Jamajke, ovo je sada moja druga kuća. Imam izuzetan osećaj i poštovanje, posebno prema navijačima. Ovako nešto sam od početka karijere prvi put osetio. Nisam bitan ja kao pojedinac, nego tim. O tome se radi. Svi ginemo za ekipu, igramo za rezultat. Zajedno se borimo i to je najvažnije", naveo je Dikson.

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Njegov bivši klub Čarlton Atletik dobro stoji u engleskom Čempionšipu.

"Nisam igrao u Čempionšipu da bih, recimo, mogao da ga uporedim sa Mozzart Bet Superligom. Od trenutka kada sam došao, video sam da je elitna srpska divizija izuzetno jaka. Igra se veoma oštro. Pokušavam da se prilagodim i dam doprinos uspehu ekipe. Slušam savete trenera koji mi iznosi svoja očekivanja", završio je reprezentativac Rege Bojsa.