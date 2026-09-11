Dosije Enco: Narušen odnos sa saigračima, niko mu nije poželeo sreću i dva pisana zahteva Čelsiju
Vreme čitanja: 3min | pet. 11.09.26. | 16:51
Argentinac na sličan način izdejstvovao odlazak u Siti kao kad je odlazio iz Benfike
Transfer Enca Fernandeza iz Čelsija u Mančester Siti pretvorio se u jednu od najvećih sapunica letnjeg prelaznog roka koja je završena najvećim transferom u istoriji Premijer lige (140.000.000 evra). Natezanje je trajalo danima. Plavci su postavljali rokove, Siti im opipavao puls sa inicijalnom ponudom od 120.000.000, ali Čelsi nije hteo ni da čuje. Na kraju je prevagnula želja Enca da promeni sredinu, a britanski Telegraf otkrio je kako je odnos između Fernandeza i Čelsija postao toksičan i narušen.
Čelsi je odbio da bude sateran u ćošak i čekao da Mančester Siti pošalje ponudu koja bi bila rekordna u istoriji engleskog fudbala. Istrajali su uprkos Encovoj očajničkoj želji da promeni sredinu. Štaviše, toliko je vršio pritisak na upravu da je poslao dva pisana zahteva za transfer od strane Fernandezovih zastupnika. U tom zahtevu je, prema informacijama Telegrafa, pisalo kako je neophodno da igrač promeni sredinu zato što je njegov odnos sa saigračima narušen.
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Ovakvi detalji su vrlo upadljivi, ako se zna da je reprezentativac Argentine bio zamenik kapitena i da su u klubu sa Stamford Bridža imali veliko poverenje u njega. Čak su 2024. godine stali uz njega nakon što je snimljen kako skandira uvrede članovima reprezentacije Francuske. Izvinio se i dobrovoljno donirao novac organizaciji protiv diskriminacije.
Ipak, ni takav tretman nije bio dovoljan da se Enco drugačije ponaša prema Čelsiju. Baš u trenucima kad je Siti pokazao interes za njega, pojavila se fotografija sa treninga na kojoj Enco izgleda smrknuto i distancirano u odnosu na ostale igrače. To je samo dodatno podgrejalo spekulacije da njegov odnos sa saigračima nije idealan.
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U prilog tome ide činjenica da se po ozvaničenju transfera na Etihad niko od igrača Plavaca nije oprostio od njega i poželeo mu sreću u novoj sredini uprkos tome što je bio jedan od glavnih igrača. Takođe se veruje da je Fernandez ostao u bliskom kontaktu sa Encom Mareskom nakon što je italijanski trener na ne baš lep način napustio Stamford Bridž. Rukovodstvo Čelsija je smatralo da će Argentinac pomoći klubu nakon Mareskinog odlaska, a ispostavilo se da je želeo da ode.
Prva naznaka da je odlazak moguć desila se u aprilu ove godine kad je u intervjuu za argentinski kanal “SpiderCARP” rekao kako bi voleo da živi u Madridu, čime se indirektno ponudio Realu i to sve u trenucima kad se lomi sezona. Čelsi ga je suspendovao na sledeće dve utakmice. Posle toga je sve dodatno krenulo nizbrdo, a uprava Plavaca se uplašila uticaja koji bi Fernandez mogao da ima na svlačionicu.
Posle svega, Fernandezov odlazak sa Stamford Bridža podseća na njegov odlazak iz Benfike u Čelsi. Portugalski klub je tad insistirao na plaćanju otkupne klauzule od 120.000.000 evra, pregovori su više puta prekidani, pa nastavljani, a Enco je kršio klupsku disciplinu (otputovao u Argentinu za Novu godinu bez dozvole kluba). Fernandez je odbio svaku mogućnost ostanka na La Lužu i na kraju dobio šta je hteo. Sad je isti mehanizam primenio i u Čelsiju. I opet mu je prošlo.