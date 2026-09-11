Dosije Enco: Narušen odnos sa saigračima, niko mu nije poželeo sreću i dva pisana zahteva Čelsiju

Ovakvi detalji su vrlo upadljivi, ako se zna da je reprezentativac Argentine bio zamenik kapitena i da su u klubu sa Stamford Bridža imali veliko poverenje u njega. Čak su 2024. godine stali uz njega nakon što je snimljen kako skandira uvrede članovima reprezentacije Francuske. Izvinio se i dobrovoljno donirao novac organizaciji protiv diskriminacije.

Ipak, ni takav tretman nije bio dovoljan da se Enco drugačije ponaša prema Čelsiju. Baš u trenucima kad je Siti pokazao interes za njega, pojavila se fotografija sa treninga na kojoj Enco izgleda smrknuto i distancirano u odnosu na ostale igrače. To je samo dodatno podgrejalo spekulacije da njegov odnos sa saigračima nije idealan.

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U prilog tome ide činjenica da se po ozvaničenju transfera na Etihad niko od igrača Plavaca nije oprostio od njega i poželeo mu sreću u novoj sredini uprkos tome što je bio jedan od glavnih igrača. Takođe se veruje da je Fernandez ostao u bliskom kontaktu sa Encom Mareskom nakon što je italijanski trener na ne baš lep način napustio Stamford Bridž. Rukovodstvo Čelsija je smatralo da će Argentinac pomoći klubu nakon Mareskinog odlaska, a ispostavilo se da je želeo da ode.

Prva naznaka da je odlazak moguć desila se u aprilu ove godine kad je u intervjuu za argentinski kanal “SpiderCARP” rekao kako bi voleo da živi u Madridu, čime se indirektno ponudio Realu i to sve u trenucima kad se lomi sezona. Čelsi ga je suspendovao na sledeće dve utakmice. Posle toga je sve dodatno krenulo nizbrdo, a uprava Plavaca se uplašila uticaja koji bi Fernandez mogao da ima na svlačionicu.

Posle svega, Fernandezov odlazak sa Stamford Bridža podseća na njegov odlazak iz Benfike u Čelsi. Portugalski klub je tad insistirao na plaćanju otkupne klauzule od 120.000.000 evra, pregovori su više puta prekidani, pa nastavljani, a Enco je kršio klupsku disciplinu (otputovao u Argentinu za Novu godinu bez dozvole kluba). Fernandez je odbio svaku mogućnost ostanka na La Lužu i na kraju dobio šta je hteo. Sad je isti mehanizam primenio i u Čelsiju. I opet mu je prošlo.