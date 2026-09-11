Zukić: Pozicija na tabeli ne oslikava Partizanov kvalitet; idemo u Beograd po pobedu
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 17:25
„Imaju fenomenalan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica“, kaže kapiten Lala pred gostovanje u Humskoj
Posle serije nešto lakših mečeva – u koju možemo svrstati i gostovanje na Banovom Brdu, jer je Vojvodina pokazala kolika je trenutno razlika u kvalitetu između nje i Čukaričkog – Novosađane očekuje drugi derbi u sezoni. Ovoga puta rival će biti Partizan u Beogradu (nedelja, 17.00, Arena Premium 1).
Pre mesec i po dana Novosađani su doživeli prvi poraz u sezoni, i to na gostovanju Crvenoj zvezdi, a sada će, nakon što su se aklimatizovali na novog šefa struke Marka Savića, ali i on na njih, pokušati da trijumfom protiv drugog večitog rivala steknu osetnu bodovnu prednost nad crno-belima već u ranom delu sezone. O derbiju devetog kola Mozzart Bet Superlige, ali i očekivanjima od ekipe, govorio je kapiten Novosađana Dejan Zukić.
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Povratnik u srpski fudbal istakao je da su rezultati koje su crno-beli beležili na startu sezone u raskoraku sa njihovim igrama.
„Mi prvenstveno gledamo samo sebe. Pripremamo se za svaku utakmicu isto i nije toliko važno ko je protivnik sa druge strane. Naravno, znamo da je Partizan izgubio od Zvezde, ali njihova trenutna pozicija na tabeli uopšte ne oslikava njihov igrački kadar i kvalitet koji poseduju. Imaju fenomenalan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica“, počeo je Zukić i dodao da se njihove ambicije u nedelju ne dovode u pitanje. Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i Vojvodina uvek ide na pobedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda.“
Potom je vezista Stare dame istakao koliko mu znači da crveno-bele iz utakmice u utakmicu predvodi sa kapitenskom trakom na ruci?
„Iskreno, pre odlaska iz Vojvodine već sam bio kapiten kluba. Bio sam najmlađi kapiten, a mislim i najmlađi igrač sa 100 nastupa za Vojvodinu. Kada sam se vratio, ne mogu da kažem da je bilo očekivano da ponovo budem kapiten, jer je to svakako za mene velika čast. Pogotovo u ovakvom klubu. Biti kapiten Vojvodine je velika odgovornost, ali i nešto što bih poželeo svakom igraču“, naveo je 25-godišnji vezista i zaključio.
„Idemo da se borimo za Vojvodinu i da se u Novi Sad vratimo sa punim plenom. Verujem u ovu ekipu.“