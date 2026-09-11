Zukić: Pozicija na tabeli ne oslikava Partizanov kvalitet; idemo u Beograd po pobedu

Povratnik u srpski fudbal istakao je da su rezultati koje su crno-beli beležili na startu sezone u raskoraku sa njihovim igrama.

„Mi prvenstveno gledamo samo sebe. Pripremamo se za svaku utakmicu isto i nije toliko važno ko je protivnik sa druge strane. Naravno, znamo da je Partizan izgubio od Zvezde, ali njihova trenutna pozicija na tabeli uopšte ne oslikava njihov igrački kadar i kvalitet koji poseduju. Imaju fenomenalan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica“, počeo je Zukić i dodao da se njihove ambicije u nedelju ne dovode u pitanje. Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i Vojvodina uvek ide na pobedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda.“

Potom je vezista Stare dame istakao koliko mu znači da crveno-bele iz utakmice u utakmicu predvodi sa kapitenskom trakom na ruci?

„Iskreno, pre odlaska iz Vojvodine već sam bio kapiten kluba. Bio sam najmlađi kapiten, a mislim i najmlađi igrač sa 100 nastupa za Vojvodinu. Kada sam se vratio, ne mogu da kažem da je bilo očekivano da ponovo budem kapiten, jer je to svakako za mene velika čast. Pogotovo u ovakvom klubu. Biti kapiten Vojvodine je velika odgovornost, ali i nešto što bih poželeo svakom igraču“, naveo je 25-godišnji vezista i zaključio.

„Idemo da se borimo za Vojvodinu i da se u Novi Sad vratimo sa punim plenom. Verujem u ovu ekipu.“