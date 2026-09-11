Rastanak realniji nego pomirenje: Duren se distancirao od Pistonsa

Duren je i dalje bez ugovora nakon što mu je ovog leta istekao ruki ugovor, a želi da potpiše dugoročni ugovor vredan više od 200.000.000 dolara. Kako se navodi, poslednja ponuda Detroita je bila petogodišnji ugovor u rangu oko 190.000.000 dolara.

Ranije je NBA insajder Mark Stajn takođe preneo da je Duren otvoren za opciju da odigra sezonu sa kvalifikacionom ponudom (qualifying offer) od 9.600.000 dolara, radije nego da pristane na produžetak saradnje ispod željene sume.

20.00: (1,85) Partizan Mozzart Bet (hendikep -22,5) Fuenlabrada (1,85)

Duren je imao zanimljivu prošlu sezonu. Bio je Ol-star i izabran je u treću najbolju petorku lige. I to je opravdao sa prosekom od 19,5 poena i 10,5 skokova. Međutim, u plej-ofu je bio užasan. Delovao je pasivno i nespremno za fizičku plej-of košarku. Protivnicu su ga rado faulirali i slali na liniju penala, što ga je samo dodatno remetilo. U seriji sa Klivlendom je prosečno beležio mršavih 9,9 poena na svega 50% uspešnosti (što je za centre objektivno katastrofa).

Ako Detroit Pistonsi i Džejlen Duren na kraju ne uspeju da postignu dogovor, Sakramento Kingsi su označeni kao potencijalni kandidat za "sign-and-trade" u kom bi Durenu mogli da ponude zadovoljavajući ugovor.

"Kada je Duren počeo da se sastaje sa drugim timovima kao ograničeno slobodni agent i jasno stavio do znanja da je zainteresovan da igra negde drugde, Kingsi su bili njegova prva opcija. Detroit nije želeo da ulazi u "sign-and-trade" razgovore sa Sakramentom i drugima, ali Kingsi su i dalje veoma zainteresovani za Durena".

Durenu se dopada ideja da igra u Sakramentu. Naravno, Kingsi bi se onda najradije otarasili Domantasa Sabonisa (koji bi "na prvu" mnogo značio Kejdu Kaningemu i Pistonsima). Duren bi bio prvi centar u glavnom gradu Kalifornije i jedan od stubova franšize zajedno sa nedavno draftovanim bekom sa Arkanzasa, Darijusom Ejkafom Džuniorom.