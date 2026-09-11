Tajrik Džons o tuči sa Kendrikom Nanom: Nema drame, odrasli smo ljudi
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 17:26
"Odrasli smo ljudi", kaže nekadašnji centar Partizana
Centar Olimpijakosa, Tajrik Džons, iskoristio je medijski dan kluba iz Pireja da raščisti račune iz prošlosti i otvori karte pred početak nove evroligaške sezone. U žiži javnosti i dalje je bio njegov žestok incident sa zvezdom Panatinaikosa, Kenderikom Nanom, tokom dramatičnog finala grčkog prvenstva u junu, ali Džons jasno poručuje da su sve nesuglasice ostale iza njih.
Košarkaš koji je zbog pomenutog sukoba kažnjen sa čak 100.000 evra (dok je Nan morao da plati 50.000), želi da se fokusira isključivo na košarku i buduće izazove.
„Znate, nemam ništa loše protiv njega i ostavimo to na tome. Mi smo odrasli ljudi. Idemo dalje. Nema tu nikakve drame. Šta god da se dogodilo u prošlosti — dogodilo se, i sada jednostavno gledamo unapred.“
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Osim o sukobu sa rivalom iz Atine, Džons se osvrnuo i na odlazak dojučerašnjeg saigrača Tomasa Vokapa. Nakon turbulentnog leta u kojem ga klub isprva nije puštao, Vokap je ipak uspeo da ostvari transfer u Dubai. Uprkos drami koja je pratila njegov odlazak, američki centar je imao samo reči podrške za bivšeg saigrača.
„Srećan sam zbog njega. Nemam apsolutno nikakav loš osećaj povodom bilo čega što je uradio. To je bila najbolja stvar za njega i drago mi je zbog toga. Želim mu sve najbolje i mnogo uspeha u nastavku karijere“, zaključio je Džons.