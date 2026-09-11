Predsednik Saveza u Litvaniji podneo ostavku posle skandala i slabih rezultata

Predsednik Košarkaškog saveza Litvanije (LKF), Mindaugas Balčijunas, objavio je da privremeno suspenduje svoje dužnosti i predaje rukovođenje organizacijom prvom potpredsedniku. Ova odluka dolazi kao posledica ogromnog pritiska javnosti, propraćenog serijom teških potresa u litvanskoj košarci — od slabih izdanja muške reprezentacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, do skandala oko bivšeg selektora ženske reprezentacije Rimantasa Grigasa, koga je FIBA suspendovala na pet godina zbog neprikladnog seksualnog ponašanja prema igračicama, nakon što je Savez propustio da ga sankcioniše.

Balčijunas, koji je na čelu Saveza bio od 2024. godine, oglasio se saopštenjem na Fejsbuku objašnjavajući svoje razloge.

„Drage kolege i članovi litvanske košarkaške zajednice, moram da priznam da je nivo agresije u javnosti dostigao tačku u kojoj je tolerisanje postalo teško kako za ljude u mom ličnom okruženju, tako i za celokupnu situaciju u litvanskoj košarci. Iz tog razloga, verujem da moram preduzeti korake kako bih smanjio tenzije. U ponedeljak ću zamrznuti svoje dužnosti i preneti ovlašćenja na potpredsednika, kako je predviđeno statutom. Verujem da će ova odluka smiriti strasti, omogućiti da se problemi reše mirnim putem i vratiti fokus na glavni cilj — pobede na parketu.“