Legendarni Marić o Skupštini Partizana: Ostoja je morao da ostane zbog licence Evrolige

Član Skupštine je potpuno otvoren po pitanju svog ličnog stava, ali naglašava da su pragmatizam i opstanak kluba u elitnom takmičenju morali da prevagnu.

„Ja koji sam inače naravno bio ogorčen odlaskom Željka Obradovića, sad iz pragmatičnih razloga smatram da je to jedino moguće. Razmišljanje o tome da li je ova uprava na čelu ili nije onemogućilo bi skupljanje para koje moraju da se skupe do novembra ove godine da bismo dobili tu licencu. Iz pragmatičnih razloga mislim da je to bilo jedino moguće. Verujem da će navijači biti negativni jer ne mogu da oproste Ostoji onakav rastanak sa Željkom Obradovićem. Vide u njemu razlog, delimične razloge za to, ali u principu Partizan uopšte u ovim uslovima ne bi nastavio dalje u Evroligi i ja ne vidim drugu opciju.“

Ipak, ostavljena je mogućnost da se o pitanju rukovodstva ponovo raspravlja nakon što se završe ključni finansijski i strateški procesi.

„Možda bi bilo dobro za šest meseci ponovo sazvati Skupštinu. Rezultati će biti iza svakoga, ali ako i glasamo o nepoverenju Ostoji, u svakom slučaju, ako tražimo protivkandidata, treba predložiti drugu soluciju koja bi bila bolja, a ne da bude da nemamo ništa ili da imamo lošiji rezultat“, zaključio je Marić.