Legendarni Marić o Skupštini Partizana: Ostoja je morao da ostane zbog licence Evrolige
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 17:48
"Ogorčen odlaskom Željka Obradovića, sad iz pragmatičnih razloga smatram da je to jedino moguće", priča Miško Marić
Odluka Skupštine Košarkaškog kluba Partizan da na vanrednoj sednici izglasa novi mandat aktuelnom predsedniku Ostoji Mijailoviću izazvala je burne reakcije u javnosti. Reizbor uopšte nije bio na zvaničnom dnevnom redu, već je na predlog Ilije Dražića izglasan pod tačkom „razno“ po ubrzanom postupku. Legendarni košarkaš crno-belih i član Skupštine, Miodrag Miško Marić, u razgovoru za Sport Klub detaljno je objasnio pozadinu ove odluke i pritisak pod kojim se klub nalazi.
Prema Marićevim rečima, ključni razlog za hitno produženje mandata upravi bili su rigorozni rokovi u vezi sa dobijanjem dugoročne licencije Evrolige.
„Partizan je u takvoj situaciji, u takvom trenutku da je prioritet bio za budućnost kluba i učešće, odnosno suvlasništvo u Evroligi i dobijanje franšize. Rokovi su bili takvi da nije bilo vremena za bilo kakve promene, odnosno za razmišljanja o novoj strukturi kluba.“
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Član Skupštine je potpuno otvoren po pitanju svog ličnog stava, ali naglašava da su pragmatizam i opstanak kluba u elitnom takmičenju morali da prevagnu.
„Ja koji sam inače naravno bio ogorčen odlaskom Željka Obradovića, sad iz pragmatičnih razloga smatram da je to jedino moguće. Razmišljanje o tome da li je ova uprava na čelu ili nije onemogućilo bi skupljanje para koje moraju da se skupe do novembra ove godine da bismo dobili tu licencu. Iz pragmatičnih razloga mislim da je to bilo jedino moguće. Verujem da će navijači biti negativni jer ne mogu da oproste Ostoji onakav rastanak sa Željkom Obradovićem. Vide u njemu razlog, delimične razloge za to, ali u principu Partizan uopšte u ovim uslovima ne bi nastavio dalje u Evroligi i ja ne vidim drugu opciju.“
Ipak, ostavljena je mogućnost da se o pitanju rukovodstva ponovo raspravlja nakon što se završe ključni finansijski i strateški procesi.
„Možda bi bilo dobro za šest meseci ponovo sazvati Skupštinu. Rezultati će biti iza svakoga, ali ako i glasamo o nepoverenju Ostoji, u svakom slučaju, ako tražimo protivkandidata, treba predložiti drugu soluciju koja bi bila bolja, a ne da bude da nemamo ništa ili da imamo lošiji rezultat“, zaključio je Marić.