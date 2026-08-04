Nekadašnji igrač Zvezde stigao u Spartak

Spartak je prošle sezone ostvario najveći uspeh tako što je postao šampion Srbije, a naredne takmičarske godine tim iz Subotice ima još veće ambicije. Međutim, da bi se one ostvarile potrebno je formirati adekvatan roster.

U Suboticu je stigao veliki broj kvalitetnih pojačanja. Ipak, klub sa severa Srbije nije stao pojačanje, već je posle niza inostrani igrača, kao i Marka Jeremića, angažovao i domaćeg novajliju, a reč je o Stefanu Lazareviću. Nekadašnji igrač Crvene zvezde vratio se u srpsku košarku posle epizode u inostranstvu. Lazarević je proteklu takmičarsku godinu proveo u Bilbau. Istina, nije bio na zavidnom nivou u Endesa ligi i imao je prosek od 2,5 poena i 2,7 skokova.