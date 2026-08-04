Fakat: Stanković još nema veliku pobedu u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 23:34
Crvena zvezda sa njim na klupi još nema pravi trijumf u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona ili plej-ofu
Crvena zvezda je bolji tim od Hapoela iz Ber Ševe. Bez obzira što je poražena u Mađarskoj (0:1) to se jasno videlo - zbog čega će na Marakani za sedam dana biti apsolutni favorit za prolaz u plej-of - ali da je situacija nakon 'prvog poluvremena' ovog dvomeča neprijatna - jeste. To niko ne može da porekne.
Videlo se to i na Dejanu Stankoviću, koji je bio prilično nervozan na konferenciji za štampu posle utakmice...
"Mislite da će fudbal da stane ako ni četvrti put ne u Ligu šampiona? Nije mi prijatno, međutim uradiću sve u revanšu da prođemo. U Zvezdi je uvek pritisak, za svakog trenera i za svakog igrača. Želim da pritisak bude na meni, a ne na igračima. Od njih tražim da budu čvršći na terenu. Ja nemam nikakav problem”, kazao je iskusni stručnjak.
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Otkud pritisak? Pored toga što se isti podrazumeva kad nosite crveno-beli dres beogradskog velikana, čini se da 'zec' čuči upravo u tom 'kvalifikacionom grmu', odnosno u činjenici da Dejan Stanković još nema veliku pobedu u trećem i četvrtom kolu (plej-ofu) kvalifikacija za Ligu šampiona.
Do sada, vodio je Zvezdu na sedam mečeva u ove dve faze takmičenja i po pravilu loše prolazio...
Počelo je s onom Omonijom, na Kipru, u 'korona sezoni', kada je nakon 1:1 srpski prvak pao u penal seriji - 2:4. Dogodine, pošto je eliminisao Kairat u drugoj rundi (1:2, 5:0), Stankoviću je glave došao Šerif - kod kuće mršavih 1:1, u gostima 0:1. I opet veliko razočarenje.
Treći put Zvezda je sa Stankovićem na klupi zaustavljena u leto 2022. U trećem kolu jermenski Pjunik lako je preskočen (5:0 i 2:0), a onda posle 2:3 u Haifi protiv Makabija, u Beogradu šok - samo 2:2.
Ukupan skor u trećem kolu i plej-ofu: 2-3-3. Tanko, imajući u vidu rivale. Još jednom: Omonija, Šerif, Pjunik, Makabi Haifa i Hapoel Ber Ševa, iliti Kiprani, Moldavci, Jermeni, Izraelci. Daleko, daleko i od evropske druge klase.
Šta je zajedničko za sve tri eliminacije? Crvena zvezda je u svakom od tih dvomeča bila favorit. Apsolutni favorit! I sada je, nevezano za ovih 0:1...
Koliko god se trudio da pre svega sebe rastereti, ili koliko god bio svestan koliko je njegov sastav kvalitetniji, jasno da je pred Dejanom Stankovićem nekoliko teških, možda i besanih noći.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA
TREĆE KOLO
Omonija 1:1 - penalima 2:4
Šerif 1:1, 0:1
Pjunik 5:0, 2:0
Hapoel Ber Ševa 0:1, ?
PLEJ-OF
Makabi Haifa - 2:3, 2:2