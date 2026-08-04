Fakat: Stanković još nema veliku pobedu u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Otkud pritisak? Pored toga što se isti podrazumeva kad nosite crveno-beli dres beogradskog velikana, čini se da 'zec' čuči upravo u tom 'kvalifikacionom grmu', odnosno u činjenici da Dejan Stanković još nema veliku pobedu u trećem i četvrtom kolu (plej-ofu) kvalifikacija za Ligu šampiona.

Do sada, vodio je Zvezdu na sedam mečeva u ove dve faze takmičenja i po pravilu loše prolazio...

Počelo je s onom Omonijom, na Kipru, u 'korona sezoni', kada je nakon 1:1 srpski prvak pao u penal seriji - 2:4. Dogodine, pošto je eliminisao Kairat u drugoj rundi (1:2, 5:0), Stankoviću je glave došao Šerif - kod kuće mršavih 1:1, u gostima 0:1. I opet veliko razočarenje.

Treći put Zvezda je sa Stankovićem na klupi zaustavljena u leto 2022. U trećem kolu jermenski Pjunik lako je preskočen (5:0 i 2:0), a onda posle 2:3 u Haifi protiv Makabija, u Beogradu šok - samo 2:2.

Ukupan skor u trećem kolu i plej-ofu: 2-3-3. Tanko, imajući u vidu rivale. Još jednom: Omonija, Šerif, Pjunik, Makabi Haifa i Hapoel Ber Ševa, iliti Kiprani, Moldavci, Jermeni, Izraelci. Daleko, daleko i od evropske druge klase.