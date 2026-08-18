Paredes ostao kod kuće, Valensija ima priliku za debi u dresu Boke

Čini se da se odluka Aruabarene da ne rotira ekipu na meču argentinske Klausure sa Platenseom (1:1), obila o glavu treneru Boke, jer su pored Paredesa, susret sa različitim povredama završili i Leandro Lozano i Marko Pelegrino.

23.55: (6.50) Rekoleta (4,00) Boka Juniors (1,55)

Prema predviđanjima, trener Boke će Lozana zameniti Dilanom Gorositom, dok će umesto Pelegrina igrati Ajrton Kosta. Mnogo veća dilema je kako nadomestiti izostanak reprezentativca Paredesa. Odluči li se da igra u formaciji 4-2-3-1, Paredesa bi mogao da zameni Migel Merentijel, dok ako ostane pri 4-3-3, biće mesta za jednog od dvojice veznih igrača, Tomasa Belmontea i Kamila Reja Domeneka.

Ipak, veliko ohrabrenje je dolazak iskusnog napadača Enera Valensije (36). Posle nekoliko dana adaptacije na novu sredinu, igrač iz Ekvadora je uključen u tim i postoje dobri izgledi da debituje, a zadužio je dres sa brojem 30. Realnija opcija je da meč počne na klupi. U svakom slučaju, daje jednu opciju više u igri Boke.

"Ima perioda kada ćemo zbog naših karakteristika, igrati sa lažnom devetkom, kao sa Platenseom. Ideja je da napadamo više po bokovima, u zavisnosti od protivnika i toga kako se mi osećamo. Ipak, ja sam jedan od onih koji više vole da igraju sa referentnom tačkom napred, bilo da je to u pitanju Valensija, Tanke ili Migel", kaže Aruabarena.

Što se tiče ekipe iz Asunsiona, čini se da njima ne manjka samopouzdanja. Trener Rekolete Horhe Gonzalez uveren je da njegov tim može da nadoknadi deficit od dva gola razlike.

"Znamo da dva gola minusa mogu da se istope u Asunsionu. Dešavalo nam se da gubimo i da potom okrećemo mečeve, imamo zrelosti. Znamo da smo u prvom meču dok smo imali 11 igrača na terenu, vodili i stvarali šanse koje nismo uspeli da iskoristimo, tako da je sve moguće", poručio je trener Rekolete.

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KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ OF (REVANŠ)

Utorak

23.55: (6.50) Rekoleta (4,00) Boka Juniors (1,55) - prvi meč 1:3

Sreda

02.30: (1,40) Sao Paulo (4,60) Bolivar (8,00) - 1:1

23.55: (2,15) Atletiko Mineiro (3,30) Bragantino (3,50) - 1:0

Četvrtak

02.30: (2,90) Montevideo Siti (3,00) Tigre (2,70) - 1:0

02.30: (3,50) Santa Fe (3,20) River Plejt (2,20)

23.55: (2,65) Makara (3,15) Santos (2,80) - 1:2

23.55: (2,40) Olimpija (3,20) Vasko da Gama (3,10) - 0:0

Petak

02.30: (1,12) Botafogo (10,0) Sijensijano (16,0) - 1:6

*** kvote su podložne promenama