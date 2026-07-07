Vrelo leto u Lisabonu! Sportingu za dan više od 80.000.000, Hjulmand na pragu Atletika, ide i Trinkao

Nude mu ugovor na pet godina, a Hjulmandovi menadžeri već su u Madridu gde sa Mateum Alemanijem pregovaraju o poslednjim detaljima. Danac bi tako postao treće pojačanje Atletika posle Alehandra Grimalda (22.000.000/Bajer Leverkuzen), te Kang In Lija (oko 40.000.000/Pari Sen Žermen), koji samo treba da bude ozvaničen.

Sa druge strane, Trinkao je isprva želeo nazad u Premijer ligu, odbijao i samu pomisao na Bliski istok, ali je na kraju priznao – preveliki novac daje Al Ahli da bi se odbio. Prema navodima medija, Sportingu obeštećenje od 45.000.000 evra plus bonusi.

Samom fudbaleru ići će skoro jednak novac – 44.000.000 evra, ne za jednu sezonu naravno. Ali Trinkao će dobiti ugovor do 2023. sa godišnjom platom od 11.000.000 evra. To je već iznos koji menja razmišljanje. Trinkao u Al Ahli ide kao naslednik Rijada Mareza, koji će posle tri godine napustiti klub iz Džede.

Sa ove dve prodaje Sporting će suštinski isplatiti sav trošak za pojačanja ovog leta, pošto je do sada dao 30.000.000 evra Bragi za Rodriga Zalazara, pa 20.530.000 Veneciji za Isu Dumbiju, Betisov Serhi Altimira koštao je 18.000.000, Hekenov Silas Anderson skromnijih 7.250.000, dok je 4.000.000 dato za Pedra Limu iz Avesa.

Ali ne zaboravimo da je Sporting već proda i neke druge igrače, pre svih Đovanija Kvendu na kome je Čelsiju uzeo okruglo 50.000.000. Alison Santos je za obeštećenje od 16.500.000 završio u Napoliju, Diogo Travasos u Bragi za 5.500.000. S ovih minimum 80.000.000, a možda i 90.000.000 od Trinkaa i Hjulmanda svakako će Sporting ostvariti klupski rekord. Ne u jednom prelaznom roku, već u toku cele jedne sezone. A, tek im sleduje januarski prelazni rok.