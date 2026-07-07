Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA lige i dobija 359.500.000 dolara

Trejd Luke Dončića jeste pokazao da nema nedodirljivih, međutim u Dalasu i dalje trpe kritike zbog tog poteza, dok generalnog menadžera Nika Herisona koji je i povukao taj potez i dalje nema u javnosti. Sigurno u Denveru ne žele da navuku takvu mržnju publike i Jokić će otići samo ako on to bude hteo.

Nikola Jokić je oduvek govorio da mu je idol Tim Dankan i da želi da ima karijeru baš kao najbolji krilni centar svih vremena. Odnosno da igra samo za jedan klub tokom čitave NBA karijere. Na dobrom je putu da to i ostvari.

A kako stoje stvari, neće hteti. To je rekao novinarima posle utakmice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom na kojoj je imao tripl-dabl od 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

„Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru. Potpisaću verovatno sledeće sezone, razlog je striktno biznis. Voleo bih do kraja života da ostanem u Denveru, ali to je do njih.“

E sad, kako saznaje ESPN, Nagetsi su bili svesni da Jokić ne planira da se pozabavi situacijom oko svog ugovora i razumeju da je Jokićev odloženi rok finansijski motivisan. Jokić ima važeći ugovor na još dve sezone (poslednja godina je igračka opcija), a od 14. juna ima pravo da pregovara o četvorogodišnjem maksimalnom produženju ugovora vrednom 278.000.000 dolara. Čekanjem do međusezone 2027. godine, Jokić stiče pravo da kao slobodan igrač potpiše petogodišnji ugovor vredan 359.500.000 dolara. Taj ugovor bi bio najveći u istoriji NBA lige, a njegova ukupna zarada na terenu tokom karijere dostigla bi 724.000.000, prema rečima Bobija Marksa, ESPN-ovog insajdera. Ovo je druga uzastopna međusezona u kojoj Jokić ima pravo da potpiše produženje ugovora i odlučuje da to ne uradi. Prošlog leta imao je pravo da potpiše trogodišnje produženje vredno 200.000.000 dolara.