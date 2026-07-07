Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA lige i dobija 359.500.000 dolara
Vreme čitanja: 5min | uto. 07.07.26. | 12:11
Do potpisa će doći sledećeg leta, kako je srpski centar i sam najavio
Nikola Jokić je oduvek govorio da mu je idol Tim Dankan i da želi da ima karijeru baš kao najbolji krilni centar svih vremena. Odnosno da igra samo za jedan klub tokom čitave NBA karijere. Na dobrom je putu da to i ostvari.
Trejd Luke Dončića jeste pokazao da nema nedodirljivih, međutim u Dalasu i dalje trpe kritike zbog tog poteza, dok generalnog menadžera Nika Herisona koji je i povukao taj potez i dalje nema u javnosti. Sigurno u Denveru ne žele da navuku takvu mržnju publike i Jokić će otići samo ako on to bude hteo.
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A kako stoje stvari, neće hteti. To je rekao novinarima posle utakmice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom na kojoj je imao tripl-dabl od 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija.
„Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru. Potpisaću verovatno sledeće sezone, razlog je striktno biznis. Voleo bih do kraja života da ostanem u Denveru, ali to je do njih.“
E sad, kako saznaje ESPN, Nagetsi su bili svesni da Jokić ne planira da se pozabavi situacijom oko svog ugovora i razumeju da je Jokićev odloženi rok finansijski motivisan. Jokić ima važeći ugovor na još dve sezone (poslednja godina je igračka opcija), a od 14. juna ima pravo da pregovara o četvorogodišnjem maksimalnom produženju ugovora vrednom 278.000.000 dolara.
Čekanjem do međusezone 2027. godine, Jokić stiče pravo da kao slobodan igrač potpiše petogodišnji ugovor vredan 359.500.000 dolara. Taj ugovor bi bio najveći u istoriji NBA lige, a njegova ukupna zarada na terenu tokom karijere dostigla bi 724.000.000, prema rečima Bobija Marksa, ESPN-ovog insajdera.
Ovo je druga uzastopna međusezona u kojoj Jokić ima pravo da potpiše produženje ugovora i odlučuje da to ne uradi. Prošlog leta imao je pravo da potpiše trogodišnje produženje vredno 200.000.000 dolara.
Početak ovogodišnjeg prelaznog roka bio je relativno tih za Nagetse, pošto tim još uvek nije postigao dogovor sa ograničeno slobodnim igračima Pejtonom Votsonom i Spenserom Džonsom. Denver jeste potpisao minimalne ugovore sa bekom Tajusom Džonsom i centrom Marvinom Beglijem, ali je izgubio Tima Hardaveja Džuniora, koji je prešao u Majami Hit.
I dalje se Nagetsi spominju kao opcija za Lebrona Džejmsa, tako da je posebno zanimljivo ispratiti hoćemo li gledati Kralja Džejmsa u paru sa Jokićem naredne sezone. Ta opcija trenutno usporava pregovore sa pomentim Votsonom.
17.00: (1,17) Poljska W20 (20,0) Srbija W20 (5,50)
Jokić je drugu sezonu zaredom bio drugoplasirani u izboru za MVP-ja, iza beka Oklahoma Siti Tandera Šeja Gildžesa Aleksandera, pošto je prosečno beležio 27,7 poena uz 56,9% šuta iz igre, i predvodio ligu u skokovima (12,9) i asistencijama (10,7), ostvarivši tripl-dabl prosek po drugi put u karijeri.
Međutim, Denver je izgubio od Minesota Timbervulvsa u prvoj rundi plej-ofa i još uvek nije uspeo da prođe dalje od druge runde otkako je osvojio šampionsku titulu 2023. godine.