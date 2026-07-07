Lazetić izabrao Jermeniju pre Čukaričkog

Udicu je bacio Čukarički, ali i klubovi iz Rumunije, Turske i Portugala, međutim, izgleda da će Marko Lazetić nastaviti karijeru u - Jermeniji. Nekadašnji napadač Crvene zvezde odigrao je dobru sezonu u Aberdinu i želi da se naplati, a najbliža njegovom potpisu je Noa, ekipa koja će igrati kvalifikacije za Ligu konferencije.

Kako prenose britanski mediji, dogovor između Aberdina i kluba iz Jerevana je veoma blizu, nedostaju samo finalni detalji kako bi Lazetić definitivno krenuo put nekadašnje sovjetske republike. Lazetić je u Aberdin stigao prethodnog leta kao slobodan igrač iz Milana. Na 27 mečeva u Premijeršipu postigao je četiri gola, ali je uprkos tome ostavio pozitivan utisak.