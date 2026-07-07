Lazetić izabrao Jermeniju pre Čukaričkog
Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 12:07
Aberdin i Noa vrlo blizu dogovora oko transfera srpskog napadača
Udicu je bacio Čukarički, ali i klubovi iz Rumunije, Turske i Portugala, međutim, izgleda da će Marko Lazetić nastaviti karijeru u - Jermeniji. Nekadašnji napadač Crvene zvezde odigrao je dobru sezonu u Aberdinu i želi da se naplati, a najbliža njegovom potpisu je Noa, ekipa koja će igrati kvalifikacije za Ligu konferencije.
Kako prenose britanski mediji, dogovor između Aberdina i kluba iz Jerevana je veoma blizu, nedostaju samo finalni detalji kako bi Lazetić definitivno krenuo put nekadašnje sovjetske republike. Lazetić je u Aberdin stigao prethodnog leta kao slobodan igrač iz Milana. Na 27 mečeva u Premijeršipu postigao je četiri gola, ali je uprkos tome ostavio pozitivan utisak.
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Čukarički ga je video kao zamenu za Slobodana Tedića koji je napustio Banovo brdo i otišao u ruski Akron iz Toljatija. Brđanima je zafalio špic i zato su se okrenuli Lazetiću, međutim, očigledno da su uslovi koje je predstavila Noa bili bolji, a ni činjenica da jermenski klub igra evropska takmičenja nije zanemarljiva.
Lazetić je svakako uspeo da oživi usnulu karijeru posle ne toliko dobrih sezone u TSC-u, Altahu i Fortuni Sitard. U čitavoj priči, zaradiće i Milan kome prema dogovoru sledi 50 posto od prodaje. Ostaje samo da se vidi koliko će Jermeni morati da plate za obeštećenje. Marko je pod ugovorom sa Aberdinom do 2029. godine.