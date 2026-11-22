Posle godinu i po dana pauze, novi susret starih rivala Crvene zvezde i Cibone odigran je u Beogradu, u nedeljnom matine terminu od 13 časova. Zvezda je u taj duel ušla nakon velike i važne, ali i iscrpljujuće pobede u Barseloni posle 45 minuta košarke, a onda i povrtaka kući, te je nakon svega 36 sati od završetka meča u Blaugrani ponovo bila na parketu.

Bez Odželeja, Džonsa, Kartera i Koloka u sastavu crveno-beli su dočekali povrtnika u ABA ligu. Cibosi ove sezone pod trenerom Ivanom Tomasom igraju dobru košarku, ali utakmicu u Beogradu nisu baš dobro počeli, pre svega zahvaljujući razigranoj i rastrčanoj Zvezdi, i jednom očigledno vrlo motivisanom čoveku.

Odličan početak za povrtanika u tim Čimu Monekea, koji je prvo pogodio tri bacanja a onda i čistu trojku za 8:4, pred kraću pauzu koja je nastala nakon udarca koji je u stomak dobio Ebuka Izundu. Njega je zamenio takođe rekovalescent Džonatan Motli, koji meč otvara na sjajan način i sa šest vezanih poena, sve ispod koša. Onda je pozornicu ponovo preuzeo Moneke, prvo jedan 2+1, a onda i jedno spektakularno ali-up zakucavanje i na kraju još jedna trojka za ukupno 14 poena u svega šest minuta!

Povratnik Čima Moneke raspoložen protiv "cibosa" (FOTO: ABA Liga/D.S.)

Dobru rolu imao je Džonatan Motli, a videli smo i Nikolu Đurišića u novoj ulozi - kao plejmejkera, a pored dve brze aistencije pogodio je tri bacanja za kraj fenomenalne prve četvrtine - 40:17!

Prvi tajm-aut Ibon Navaro je zatražio na sredini druge deonice, nakon što je video malo opuštanje u igri svojih igrača a što je Cibona "kaznila" sa mini-serijom 6-0 za 48:32, da bi u jednom momentu razlika sišla i na 12. Međutim, dve trojke Kremera i veća agresivnost u odbrani vrlo brzo su Zvezdi vratile komotniju prednost, koja je na poluvremenu iznosila +15, odnosno 63:48.

Nastavak meča doneo je nešto bolju enrgiju gostiju, koji pre svega preko Mičela uspeli da pronađu dobre momente u napadu o sredinom trećeg kvartala spuste razliku na svega 10 poena zaostatka - 71:61, ali nakon televzijskog tajm-auta, koji kao da je tražio Navaro, Zvezda ponovo zaigrala bolje, agresivnije i preciznije. Serijom 20:4 koju su izneli Nvora, Dobrić i već pominjani Motli crveno-beli su pred ulazak u poslednji kvratal bili na 91:65, da bi do kraja meča sve svodilo na "odrađivanje posla" za konačnih 115:88.

Motlijeva najbolja partija od dolaska u Beograd (FOT: ABA liga/D.S.)

Do kraja duela pitanje pobednika se nije dovodilo u pitanje, ali je Motli uspeo da "pretkne" Čimu u indeksu korisnosti (36:29), što je zapravo manje bitan podatak od činjenice da je Zvezda rutniski rešila još jedan meč u zahtevnom rasporedu, a da je iz ove utakmice dobila Monekea i Motlija na visokom nivou, što je veoma važno pred duel protiv Virtusa u Evroligi, koji je na programu već u utorak veče.

Moneke na kraju 24 poena. 5 skokova, tri ukradene i dve asistirane lopte, dok je Motli svoj najbolji meč u crveno-belom završio sa dabl-dablom od 21 poena i 14 uhvaćenih lopti. Kapiten Dobrić je meč završio sa 19 poena (tri trojke), Nvora je dodao 12 a dvocifreni su još bili i Batler i Kremer sa po 11. Kod gostiju 20 je ubacio Lovro Mazalin, a poen manje Mičel.

CRVENA ZVEZDA - CIBONA 115:88

/40:17, 23:31, 28:17, 24:23/

Dvorana: Aleksandar Nikolić, gledalaca 1371

Sudije: Bojan Popović, Stefan Vuković, Aleksandra Zbikovska

Crvena zvezda: Motli 21, Vajler-Beb 2, Batler 11, Davidovac, Dobrić 19, Izundu, Đurišić 7, Boldvin 4, Medarević 4, Nvora 12, Kramer 11, Moneke 24.

Cibona: Lončar 10, MekGil, Kapusta 8, Sikirić 3, Bart, Mazalin 20, Serdarušić, Badžim 12, Gnjidić 2, Mičel 19, Hepa, Betl 14.



ABA LIGA - 9. kolo

Petak:

FMP Železnik - Igokea 69:71

/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/

Krka - Borac Mozzart 91:73

/Božić 19 - Spir 22/

Bosna - Ilirija 73:67

/Peri 22 - Todorović 23/

Subota

Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61

/Kauan 20 - Bukenan 14/

Spartak Subotica - Beč 87:61

/Pipkins 19 - Trajs 21/

Nedelja

Mega - Studentski centar 85:93

/Bačko 20 - Dejvis 20/

Crvena zvezda - Cibona 115:88

/Moneke 24 - Mazalin 20/

16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)

17.00: (1,10) Budućnost (23,0) Široki (8,00)

19.30: (1,90) Partizan Mozzartbet (15,0) Dubai (2,10)