Moneke načeo, Motli dokrajčio Cibonu u nedeljnom matineu
Vreme čitanja: 4min | ned. 22.11.26. | 15:01
Dominantna igra Crvene zvezde na povratku Monekea za pobedu protiv Cibone rezultatom 115:88
Nakon što je odlukom trenera Ibona Navara propustio duplo kolo Evrolige, Čima Moneke se na meču protiv zagrebačke Cibone vratio u tim i to na zaista fenomenalan način i bio predvodnik nove pobede Crvene zvezde u ABA ligi - 115:88. Najveću pomoć imao je u često osporavanom ali danas vrlo razigranom Džonatanu Motliju, koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom
Crveno-beli su predvođeni za igru veoma raspoloženim Čimom Monekeom u dobrom ritmu odigrali matine meč protiv Cibone za skor 7-1 u regionalnom takmičenju. Nigerijsko krilo je očigledno period dok je ekipa bila na putu iskoristio na pravi način, da sredi glavu i vrati fokus, te je odigrao jednu od boljih partija u crveno-belom dresu i sa 24 ubačenih poena bio poenterski lider svog tima. Uz njega, odličnu igru prikazao je i američki centar Džonatan Motli.
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Posle godinu i po dana pauze, novi susret starih rivala Crvene zvezde i Cibone odigran je u Beogradu, u nedeljnom matine terminu od 13 časova. Zvezda je u taj duel ušla nakon velike i važne, ali i iscrpljujuće pobede u Barseloni posle 45 minuta košarke, a onda i povrtaka kući, te je nakon svega 36 sati od završetka meča u Blaugrani ponovo bila na parketu.
Bez Odželeja, Džonsa, Kartera i Koloka u sastavu crveno-beli su dočekali povrtnika u ABA ligu. Cibosi ove sezone pod trenerom Ivanom Tomasom igraju dobru košarku, ali utakmicu u Beogradu nisu baš dobro počeli, pre svega zahvaljujući razigranoj i rastrčanoj Zvezdi, i jednom očigledno vrlo motivisanom čoveku.
Odličan početak za povrtanika u tim Čimu Monekea, koji je prvo pogodio tri bacanja a onda i čistu trojku za 8:4, pred kraću pauzu koja je nastala nakon udarca koji je u stomak dobio Ebuka Izundu. Njega je zamenio takođe rekovalescent Džonatan Motli, koji meč otvara na sjajan način i sa šest vezanih poena, sve ispod koša. Onda je pozornicu ponovo preuzeo Moneke, prvo jedan 2+1, a onda i jedno spektakularno ali-up zakucavanje i na kraju još jedna trojka za ukupno 14 poena u svega šest minuta!
Dobru rolu imao je Džonatan Motli, a videli smo i Nikolu Đurišića u novoj ulozi - kao plejmejkera, a pored dve brze aistencije pogodio je tri bacanja za kraj fenomenalne prve četvrtine - 40:17!
Prvi tajm-aut Ibon Navaro je zatražio na sredini druge deonice, nakon što je video malo opuštanje u igri svojih igrača a što je Cibona "kaznila" sa mini-serijom 6-0 za 48:32, da bi u jednom momentu razlika sišla i na 12. Međutim, dve trojke Kremera i veća agresivnost u odbrani vrlo brzo su Zvezdi vratile komotniju prednost, koja je na poluvremenu iznosila +15, odnosno 63:48.
Nastavak meča doneo je nešto bolju enrgiju gostiju, koji pre svega preko Mičela uspeli da pronađu dobre momente u napadu o sredinom trećeg kvartala spuste razliku na svega 10 poena zaostatka - 71:61, ali nakon televzijskog tajm-auta, koji kao da je tražio Navaro, Zvezda ponovo zaigrala bolje, agresivnije i preciznije. Serijom 20:4 koju su izneli Nvora, Dobrić i već pominjani Motli crveno-beli su pred ulazak u poslednji kvratal bili na 91:65, da bi do kraja meča sve svodilo na "odrađivanje posla" za konačnih 115:88.
Do kraja duela pitanje pobednika se nije dovodilo u pitanje, ali je Motli uspeo da "pretkne" Čimu u indeksu korisnosti (36:29), što je zapravo manje bitan podatak od činjenice da je Zvezda rutniski rešila još jedan meč u zahtevnom rasporedu, a da je iz ove utakmice dobila Monekea i Motlija na visokom nivou, što je veoma važno pred duel protiv Virtusa u Evroligi, koji je na programu već u utorak veče.
Moneke na kraju 24 poena. 5 skokova, tri ukradene i dve asistirane lopte, dok je Motli svoj najbolji meč u crveno-belom završio sa dabl-dablom od 21 poena i 14 uhvaćenih lopti. Kapiten Dobrić je meč završio sa 19 poena (tri trojke), Nvora je dodao 12 a dvocifreni su još bili i Batler i Kremer sa po 11. Kod gostiju 20 je ubacio Lovro Mazalin, a poen manje Mičel.
CRVENA ZVEZDA - CIBONA 115:88
/40:17, 23:31, 28:17, 24:23/
Dvorana: Aleksandar Nikolić, gledalaca 1371
Sudije: Bojan Popović, Stefan Vuković, Aleksandra Zbikovska
Crvena zvezda: Motli 21, Vajler-Beb 2, Batler 11, Davidovac, Dobrić 19, Izundu, Đurišić 7, Boldvin 4, Medarević 4, Nvora 12, Kramer 11, Moneke 24.
Cibona: Lončar 10, MekGil, Kapusta 8, Sikirić 3, Bart, Mazalin 20, Serdarušić, Badžim 12, Gnjidić 2, Mičel 19, Hepa, Betl 14.
ABA LIGA - 9. kolo
Petak:
FMP Železnik - Igokea 69:71
/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/
Krka - Borac Mozzart 91:73
/Božić 19 - Spir 22/
Bosna - Ilirija 73:67
/Peri 22 - Todorović 23/
Subota
Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61
/Kauan 20 - Bukenan 14/
Spartak Subotica - Beč 87:61
/Pipkins 19 - Trajs 21/
Nedelja
Mega - Studentski centar 85:93
/Bačko 20 - Dejvis 20/
Crvena zvezda - Cibona 115:88
/Moneke 24 - Mazalin 20/
16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)
17.00: (1,10) Budućnost (23,0) Široki (8,00)