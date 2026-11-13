Partizanov spisak za PAOK: Stanojević vodi sve što ima

Nije ovo prvi put da dva kluba odmeravaju snage u prijateljskim duelima. Tradicija je započeta 7. septembra 2008. godine na stadionu Tumba u Solunu, a osam godina kasnije, 8. oktobra 2016, Grci su gostovali u Beogradu pred više od 15.000 gledalaca na stadionu u Humskoj.

Slavljenička atmosfera u Solunu će početi sutra u popodnevnim časovima pošto će od 12.00 časova ispred stadiona biti postavljena fan-zona sa raznim zabavnim sadržajima za navijače oba kluba. PAOK je za goste iz Beograda pripremio i poklone, pa će tako biti podeljeno više od 1.000 darova među kojima su dresovi, suveniri, video-igrice…

Partizan u Grčku dolazi u najjačem sastavu koji je trener Aleksandar Stanojević imao na raspolaganju. Nedostaju reprezentativci Petrović, Simić, Zeković, Trifunović, Kojzek, Vukotić, dok zbog povrede nema Šake Traorea.

Na put u Solun su krenuli:

Golmani: Krunić, Milošević

Defanzivci: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković

Vezisti: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić

Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić