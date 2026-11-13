Partizanov spisak za PAOK: Stanojević vodi sve što ima
Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 12:08
Sutra se u Solunu igra bratski duel
Fudbaleri Partizana su danas otputovali u Solun gde ih sutra čeka crno-beli spektakl protiv bratskog PAOK-a. Meč na stadionu Tumba počinje od 17.00 časova, a najvatrenije pristalice oba kluba će navijati zajedno sa istog dela tribina.
Prijateljski meč solunskih i beogradskih crno-belih je dogovoren još letos u sklopu transfera Ognjena Ugrešića u solunski klub. Tada još nije bio definisan termin, ali je ubrzo odlučeno da to bude baš 14. novembar u sklopu obeležavanja stogodišnjice postojanja grčkog kluba.
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Nije ovo prvi put da dva kluba odmeravaju snage u prijateljskim duelima. Tradicija je započeta 7. septembra 2008. godine na stadionu Tumba u Solunu, a osam godina kasnije, 8. oktobra 2016, Grci su gostovali u Beogradu pred više od 15.000 gledalaca na stadionu u Humskoj.
Slavljenička atmosfera u Solunu će početi sutra u popodnevnim časovima pošto će od 12.00 časova ispred stadiona biti postavljena fan-zona sa raznim zabavnim sadržajima za navijače oba kluba. PAOK je za goste iz Beograda pripremio i poklone, pa će tako biti podeljeno više od 1.000 darova među kojima su dresovi, suveniri, video-igrice…
Partizan u Grčku dolazi u najjačem sastavu koji je trener Aleksandar Stanojević imao na raspolaganju. Nedostaju reprezentativci Petrović, Simić, Zeković, Trifunović, Kojzek, Vukotić, dok zbog povrede nema Šake Traorea.
Na put u Solun su krenuli:
Golmani: Krunić, Milošević
Defanzivci: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković
Vezisti: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić
Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić