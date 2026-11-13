Kosta Nedeljković (Srbija) i Florijan Virc (Nemačka)
Kosta Nedeljković (Srbija) i Florijan Virc (Nemačka)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Kud baš sa Nemcima u petak, 13...

Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 11:31

Pročitajte nekoliko predloga za 13. novembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Izabrane vesti

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Serbia - Germany
ID: 10112614

Četiri poraza iz isto toliko mečeva, suspenzija selektora Veljka Paunovića, otkazi brojnih reprezentativaca, izostanak publike (osim dece do 14 godina) i povrh svega basksuzni petak, 13. Po svemu sudeći Orlovima se loše piše protiv Nemaca, ako ne želite dvojku odigrajte GG.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.27)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Netherlands - Greece
ID: 10112609

Rivali dele prvo mesto na tabeli, nisu doživeli poraz u ovom takmičenju, tako da imaju opravdane razloge da se nadaju dobrom rezultatu na ovoj utakmici. Međutim, kada se pogledaju međusobni bilansi (9-2-1) Holanđanima ipak pripada uloga favorita. I ovde bi moglo da dođe GG, a Mozzart RELAX ubrzava prolazak pomenutog.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.63)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA B | 20:45
Scotland - Macedonia
ID: 10112230

Sa samo četiri boda domaći nikako ne mogu da budu zadovoljni učinkom u ovom izdanju Lige nacija, ali dolazi im rival koji nije osvojio nijedan (i nije postigao ni gol), zbog čega nemamo dileme oko konačnog ishoda. Keca uparite sa 3+ zato što je kvota na ishod zaista mala.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.62)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA B | 20:45
Slovenia - Switzerland
ID: 10112100

Švajcarci imaju maksimalan učinak i tako bi trebalo da ostane i posle susreta u Mariboru. Kada se tome doda da su Slovenci od juna 2025. na svom terenu zabeležili samo jednu pobedu dvojka dobija na jačini. Ukoliko ipak sumnjate u naš predlog tu vam je Mozzart kombinacija X2&2+.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.75)
Vredi probati
LIGA NACIJA C | 18:00
Moldova - Kazakhstan
ID: 10112140

Od novembra 2024. državni tim Moldavije ostvario je jedan jedini trijumf - onaj početkom oktobra na gostovanju Kazahstanu. Kada se u obzir uzme i to da su domaći bolje plasirani na rang-listi FIFA dobije se kec kao izuzetno primamljiva solucija, a najavljuje ga i tradicija.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.65)
Vredi probati
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 15:45
Qatar - Australia
ID: 10112128

Australija se u septembru solidno pokazala protiv Brazila (remi i poraz) i po logici stvari trebalo bi da bude favorit u ovoj utakmici, bez obzira na to što je Katar posle Mundijala “zategao” odbranu. U slučaju da ne vidite dvojku razmotrite X2&GG, mi ipak tipujemo na ishod.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.05)
Vredi probati
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 00:00
Argentina - Uruguay
ID: 10113155

Lionel Mesi se povukao iz reprezentacije Argentine, ali ostali igrači koji su letos došli do finala Svetskog prvenstva su na okupu (osim kažnjenih Nauela Moline i Leandra Paredesa). Urusi su takođe u vrlo jakom sastavu, ali kec, uz GG je izgledan, a kombinacija odlično plaća.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (3.45)
Za izbegavanje
LIGA NACIJA D | 20:45
Andorra - Gibraltar
ID: 10112397

Andora je na samo jednom bodu, a Gibraltar na dva i jasno vam je da su u pitanju selekcije sličnih mogućnosti. Najbolje što možete da pokušate su 0-2 gola, ali ukoliko baš morate da se bakćete sa konačnim ishodom naš savet je da to ne radite. Zašto da cepate tiket zbog njih.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)

tagovi

predlozzi i tipovanja
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest