PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Kud baš sa Nemcima u petak, 13...
Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 11:31
Pročitajte nekoliko predloga za 13. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Četiri poraza iz isto toliko mečeva, suspenzija selektora Veljka Paunovića, otkazi brojnih reprezentativaca, izostanak publike (osim dece do 14 godina) i povrh svega basksuzni petak, 13. Po svemu sudeći Orlovima se loše piše protiv Nemaca, ako ne želite dvojku odigrajte GG.
Konačan ishod
Rivali dele prvo mesto na tabeli, nisu doživeli poraz u ovom takmičenju, tako da imaju opravdane razloge da se nadaju dobrom rezultatu na ovoj utakmici. Međutim, kada se pogledaju međusobni bilansi (9-2-1) Holanđanima ipak pripada uloga favorita. I ovde bi moglo da dođe GG, a Mozzart RELAX ubrzava prolazak pomenutog.
Konačan ishod
Sa samo četiri boda domaći nikako ne mogu da budu zadovoljni učinkom u ovom izdanju Lige nacija, ali dolazi im rival koji nije osvojio nijedan (i nije postigao ni gol), zbog čega nemamo dileme oko konačnog ishoda. Keca uparite sa 3+ zato što je kvota na ishod zaista mala.
Mozzart kombinazzije
Švajcarci imaju maksimalan učinak i tako bi trebalo da ostane i posle susreta u Mariboru. Kada se tome doda da su Slovenci od juna 2025. na svom terenu zabeležili samo jednu pobedu dvojka dobija na jačini. Ukoliko ipak sumnjate u naš predlog tu vam je Mozzart kombinacija X2&2+.
Konačan ishod
Od novembra 2024. državni tim Moldavije ostvario je jedan jedini trijumf - onaj početkom oktobra na gostovanju Kazahstanu. Kada se u obzir uzme i to da su domaći bolje plasirani na rang-listi FIFA dobije se kec kao izuzetno primamljiva solucija, a najavljuje ga i tradicija.
Konačan ishod
Australija se u septembru solidno pokazala protiv Brazila (remi i poraz) i po logici stvari trebalo bi da bude favorit u ovoj utakmici, bez obzira na to što je Katar posle Mundijala “zategao” odbranu. U slučaju da ne vidite dvojku razmotrite X2&GG, mi ipak tipujemo na ishod.
Konačan ishod
Lionel Mesi se povukao iz reprezentacije Argentine, ali ostali igrači koji su letos došli do finala Svetskog prvenstva su na okupu (osim kažnjenih Nauela Moline i Leandra Paredesa). Urusi su takođe u vrlo jakom sastavu, ali kec, uz GG je izgledan, a kombinacija odlično plaća.
Mozzart kombinazzije
Andora je na samo jednom bodu, a Gibraltar na dva i jasno vam je da su u pitanju selekcije sličnih mogućnosti. Najbolje što možete da pokušate su 0-2 gola, ali ukoliko baš morate da se bakćete sa konačnim ishodom naš savet je da to ne radite. Zašto da cepate tiket zbog njih.
Konačan ishod