Partizanov život na ivici žileta: Že pogodio za osmehe, Pazarci promašivali zicere (VIDEO)

U igračkom je još kako bilo problema, pošto lopta nije slušala Partizanove fudbalere ili oni nisu bili prijateljski nastrojeni prema njoj, mada su i u takvim okolnostima propustili dve velike šanse u završnici prvog dela i bar još dve pre vođstva. Ishod nikako ne može da raduje Pazarce, koji su odigrali poput većine timova ove sezone protiv Partizana. Bez pardona. I malo je nedostajalo da povedu, da usmere meč na svoju vodenicu, a imali su i posle Žeovog pogotka sjajnu priliku za izjednačenje, ali u Rašku odlaze oborenih glava, iako su se siti naigrali fudbala u Humskoj. Ne bi smeo niko to da mu oduzme.

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Na stranu negledljivi Partizan, sklon greškama na svom delu terena, gost se na Topčiderskom brdu osećao kao da je na Gradskom stadionu i samo mu je malo više smirenosti i preciznosti u završnici akcija nedostajalo da kruniše daleko bolje izdanje u odnosu na papirnatog favorita. Predvođeni sjajnim Ahmedom Hadžimujovićem, Plavi su lako odbijali pokušaje ekipe Saše Ilića, kao kada osmaci u školskom dvorištu za rivale imaju, na primer, petake; bez problema su kontrolisali dešavanja na sredini terena i, oslonjeni na umešnost Adema Ljajića, kreirali nekoliko sjajnih pozicija za pogodak.

Prvu, doduše, posle velikog propusta Igora Miladinovića na sredini terena kada je omogućio Pape Gadiju da trči kontru, pre nego što je Senegalac zabrljao u završnici. Narednu kada je novajlija iz ruskog Ahmata utrčao na dodavanje Ljajića, utekao Marku Miloševiću, pa pored Samsona uzdrmao samo stativu. A najbolju kada su Gadio i Adem Ljajić opet kombinovali, Afrikanac spustio loptu nekadašnjem Partizanovom produktu, ovaj uhvatio volej i primorao Miloševića da loptu preusmeri u korner.

(Star sport)

Osim nabrojanih, bilo je još situacija iz kojih je dobro organizovana ekipa Strahinje Pandurovića mogla da profitira, jer su Ivan Davidović i Togbe gazdovali sredinom terena, ugušili uticaj Aleksa Zekovića (skoro neprimetan) i kretnjama, agresijom i trčanjem naterali Igora Miladinovića na niz neobjašnjivih grešaka, posle čega se otvarao prostor na nepostavljenu odbranu Parnog valjka, ali tim iz Raške to nije uspeo da iskoristi. To što je počeo bez Fejsala Mulića i u startnih 11 nije imao klasičnog špica uopšte se nije primećivalo, jer je Novi Pazar izgledao onako kako su Grobari hteli da igra Partizan. Autoritativno.

Ekipa Saše Ilića delovala je u prvom delu kao da ništa nije radila tokom tronedeljne pauze. Kao da je prespavala period namenjen za obaveze reprezentacija. Pojedinci su izgledali kao da su tek ustali iz kreveta, njihove kretnje su bile zabrinjavajuće, broj pasova unazad merio se ne desetinama nego stotinama, i kada se tome dodaju propusti na sredini terena, pa i Ibrahima Zubairua koji je upropastio nekoliko akcija, postaje jasno zašto Parni valjak nije mogao ni makac.

I tako sve do velikog odmora, kada se trgao i stvorio dve velike šanse. Najpre je Demba Sek sjajno tukao iz vazduha posle ubačaja Samsona (odbrana mladog Bogdana Matijaševića), a maltene u narednom napadu Miladinović proigrao Nikolu Simića, kapiten takođe glavom probao, međutim, samo je prosledio fudbal do stative.

Sve ostalo u tom delu, u režiji izabranika Saše Ilića, bilo je Bogu plakati. Po sistemu, muko moja pređi na drugoga. Kao da niko nije želeo da preuzme odgovornost, pa su loptu gurali prvom do sebe, bez ikakvog smisla ili organizacije.

Slično je bilo dok Ilić nije promešao karte, dao šansu najpre Aleksiću, potom Žeu, Kostiću i Čumiću, koji je odmah po ulasku pogodio stativu, a još jednu veliku šansu domaćin nije iskoristio posle prodora oporavljenog Marija Jurčevića, koji je posle godinu dana napokon kročio na teren. Čak je u nadoknadi Partizan mogao i do drugog pogotka, međutim, neozbiljnost Seka je u toj situaciji bila teško objašnjiva.

Pre i posle gola Žea, Novi Pazar je igrao isto. Napadački. Pandurović je osetio da je rival uzdrman i probao je to da iskoristi. Još jednu veliku priliku propustio je Gadio, kada mu je loptu odložio Adem Ljajić u akciji posle koje je tražio igranje rukom nekog od domaćih fudbalera (VAR proveravao, penal nije dosuđen), dve velike šanse propustio je Dikson, rezervni napadač Fejsal Mulić u trećem minutu nadoknade iz slobodnog udarca tukao je u stativu (Milošević skrenuo loptu) i Plavi su ostali uskraćeni za gol, a i bod koji su igrom zaslužili.