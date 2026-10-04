Partizanovo rođendansko obraćanje navijačima: Na putu smo ka potpunom ozdravljenju

"Dragi Partizanovci, svi oni koji volite crno-bele boje i koji Fudbalski klub Partizan osećate kao svoj dom i kao deo svoje porodice, želimo Vam srećnu prvu oduvanu svećicu u devetoj deceniji postojanja Kluba. Iza nas su godine uspomena i ponosa, a pred nama večnost u kojoj ćemo korak po korak nastaviti da gradimo budućnost.

Turbulentno je bilo poslednjih 12 meseci, a svaki od 365 dana između 80. i 81. rođendana iskorišćen je da se Parni valjak pomeri napred. Nekad je taj korak bio manji, nekad veći, ali je sasvim sigurno da je FK Partizan na dobrom putu potpunog ozdravljenja.

Ponosni smo na novi glavni teren na sportskom centru u Zemunu u sklopu kojeg se nalaze i natkrivene tribine, a u trening centru je započeta i izgradnja Internata za Akademiju.

Takođe, pred nama je rekonstrukcija stadiona u Humskoj koji će do narednog leta i Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, dobiti novi izgled. Uporedo sa tim intenzivno se radi i na finansijskoj stabilizaciji Kluba, a u procesu realizacije su mnogi projekti koji će poslovanje i imidž Partizana podići na još viši nivo.

Očekuju nas izazovna vremena u kojima ćemo se za crno-bele boje boriti jače nego ikada ranije i na tom putu podrška Vas Partizanovaca je dragocena i neophodna.

Neka nam je srećan rođendan!

Napred Partizan!", navodi se u saopštenju.