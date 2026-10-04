Partizanovo rođendansko obraćanje navijačima: Na putu smo ka potpunom ozdravljenju
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 14:47
"Očekuju nas izazovna vremena u kojima ćemo se za crno-bele boje boriti jače nego ikada ranije i na tom putu podrška Vas Partizanovaca je dragocena i neophodna", navodi se u saopštenju beogradskog kluba
Nikad duža reprezentativna pauza 'zahvatila' je i njegov 81. rođendan, pa će Partizan na terenu moći da ga obeleži tek narednog vikenda protiv Novog Pazara, ali uprkos tome iz Humske nisu propustili priliku da se na ovaj važan dan obrate svojim navijačima.
U poruci objavljenoj na zvaničnom sajtu kluba, rukovodstvo crno-belih osvrnulo se na turbulentan period koji je ostao iza njih, ali i istaklo snažan optimizam kada je reč o budućnosti kluba. Akcenat je stavljen na započete infrastrukturne projekte, tekuću finansijsku stabilizaciju, kao i na neophodnu podršku onih kojima je Partizan u srcu tokom procesa potpunog ozdravljenja Parnog valjka.
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"Dragi Partizanovci, svi oni koji volite crno-bele boje i koji Fudbalski klub Partizan osećate kao svoj dom i kao deo svoje porodice, želimo Vam srećnu prvu oduvanu svećicu u devetoj deceniji postojanja Kluba. Iza nas su godine uspomena i ponosa, a pred nama večnost u kojoj ćemo korak po korak nastaviti da gradimo budućnost.
Turbulentno je bilo poslednjih 12 meseci, a svaki od 365 dana između 80. i 81. rođendana iskorišćen je da se Parni valjak pomeri napred. Nekad je taj korak bio manji, nekad veći, ali je sasvim sigurno da je FK Partizan na dobrom putu potpunog ozdravljenja.
Ponosni smo na novi glavni teren na sportskom centru u Zemunu u sklopu kojeg se nalaze i natkrivene tribine, a u trening centru je započeta i izgradnja Internata za Akademiju.
Takođe, pred nama je rekonstrukcija stadiona u Humskoj koji će do narednog leta i Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, dobiti novi izgled. Uporedo sa tim intenzivno se radi i na finansijskoj stabilizaciji Kluba, a u procesu realizacije su mnogi projekti koji će poslovanje i imidž Partizana podići na još viši nivo.
Očekuju nas izazovna vremena u kojima ćemo se za crno-bele boje boriti jače nego ikada ranije i na tom putu podrška Vas Partizanovaca je dragocena i neophodna.
Neka nam je srećan rođendan!
Napred Partizan!", navodi se u saopštenju.