Stef Kari ne ide nigde, dobija punu slobodu oko ugovora vrednog 136.700.000 dolara

Meksiko 1, 03.15: (2,15) El Kalor de Kankun (14,5) Mineros (1,80)

I, ne samo što nema istine u tome da će otići, već se najavljuje da će Golden Stejt svojoj superzvezdi dati potpunu slobodu da iskonstruiše novi ugovor, verovatno poslednji u karijeri. Kari će od 29. avgusta moći da potpiše novu dvogodišnju saradnju tešku čak 136.700.000 dolara i imaće punu slobodu da odredi kako će taj ugovor da izgleda. U prevodu – daće mu blanko ček da sam upiše sume koje ga zanimaju.

Kari će imati mogućnost da bira između toga da potpiše za maksimalnu svotu novca na dve sezone ili da smanji svoja potraživanja, kako bi mu franšiza eventualno obezbedila još jednog kvalitetnog igrača kako bi se zaista okušala sreća u napadu na titulu.

Očekuje se da će Kari već u poslednjim danima avgusta ili najkasnije početkom septembra staviti paraf na ugovor, koji će početi da važi od narednog leta. Njemu za ovu sezonu, po slovu ugovora koji je na isteku, sleduje 62.587.158 dolara! Kroz karijeru je inkasirao gotovo pola milijarde dolara samo od plata.