Stef Kari ne ide nigde, dobija punu slobodu oko ugovora vrednog 136.700.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 21:13
Netačni su navodi da će najbolji šuter svih vremena otići iz Golden Stejta
Protraćili su vodeći ljudi Golden Stejta još jedno leto i priliku da Stefu Kariju naprave tim dostojan kandidature za titulu. Pokušaji da se angažuje superzvezda poput Lebron Džejmsa, Janisa Adetokunba ili Džejlena Brauna završeni su neuspešno i šampioni iz 2022. godine dočekaće novu sezonu sa gotovo identičnim snagama kao prošlu.
Iz tog razloga počele su čak da kruže spekulacije da će najbolji šuter svih vremena zatražiti trejd i da bi mogao da završi u Boston Seltiksima, no od tog posla nema ništa. Košarkaški insajderi sa one strane Atlantika tvrde da nema nikakve istine u pričama da bi Kari mogao da ode iz Golden Stejta i da je čak nezvanično potvrđeno od neimenovanog izvora iz kluba.
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I, ne samo što nema istine u tome da će otići, već se najavljuje da će Golden Stejt svojoj superzvezdi dati potpunu slobodu da iskonstruiše novi ugovor, verovatno poslednji u karijeri. Kari će od 29. avgusta moći da potpiše novu dvogodišnju saradnju tešku čak 136.700.000 dolara i imaće punu slobodu da odredi kako će taj ugovor da izgleda. U prevodu – daće mu blanko ček da sam upiše sume koje ga zanimaju.
Kari će imati mogućnost da bira između toga da potpiše za maksimalnu svotu novca na dve sezone ili da smanji svoja potraživanja, kako bi mu franšiza eventualno obezbedila još jednog kvalitetnog igrača kako bi se zaista okušala sreća u napadu na titulu.
Očekuje se da će Kari već u poslednjim danima avgusta ili najkasnije početkom septembra staviti paraf na ugovor, koji će početi da važi od narednog leta. Njemu za ovu sezonu, po slovu ugovora koji je na isteku, sleduje 62.587.158 dolara! Kroz karijeru je inkasirao gotovo pola milijarde dolara samo od plata.
Kari je u Golden Stejtu od 2009. godine, a vremenom je dostigao nivo najboljeg šutera u istoriji košarke. Voriorse je četiri puta vodio do titule, a 2022. godine je bio i MVP finala. Dvostruki je MVP, jedini koji je jednoglasno proglašen za najvažnije individualno priznanje u 2016. godini. Tada je bio i najbolji strelac lige, a bio je član kluba “50-40-90”, odnosno šutirao je bar 50 odsto iz igre, 40 posto za tri i 90 procenata sa linije slobodnih bacanja. Čak 12 puta bio je Ol star, u četiri navrata član idealne petorke, uz još pet ulazaka u drugi i tri puta u najbolji treći tim lige. Dvostruki je šampion u šutiranju trojki (2015, 2021), kao i najbolji strelac (2016, 2021), a osvojio je i nagradu za najboljeg kradljivca lopti 2016. godine. Član je jubilarnog tima “Najboljih 75 u NBA”. U Parizu je osvojio olimpijsko zlato, a takođe je bio i dvostruki osvajač svetske titule, 2010. u Turskoj i 2014. u Španiji.